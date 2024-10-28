Протесты в Грузии. Оппозиция требует повторных парламентских выборов (фото)

Грузинские оппозиционные партии, не признающие результаты парламентских выборов 26 октября, требуют проведения повторных выборов, пишет «Эхо Кавказа» . По данным ЦИК, победу одержала лояльная к России партия «Грузинская мечта», оппозиция не признает эти результаты и заявляет о фальсификации.

Ключевые факты

В центре Тбилиси проходит акция, организованная оппозиционными партиями, преодолевшими избирательный барьер и не признающими результаты выборов. К участию в митинге граждан призвала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она назвала предварительное голосование «российским» и «тотально сфальсифицированным». Президент призвала международное сообщество отреагировать на факт захвата власти и «бороться за европейское будущее Грузии вместе с ее народом».

Оппозиция считает, что повторные выборы должны быть организованы «международной администрацией», сказал один из лидеров партии «Единство – Национальное движение» Георгий Вашадзе на митинге возле парламента Грузии.

Он подчеркнул, что оппозиция считает эти выборы нелегитимными и не собирается входить в этот парламент, отказываясь от всех мандатов и аннулируя списки.

«У нас очень конкретное требование: это – провести выборы заново, но провести их должна международная избирательная администрация», – пояснил он.

Вашадзе заявил, что оппозиция не намерена вести какие-либо переговоры с «Грузинской мечтой». «Единственные переговоры и соглашения должны касаться повторного проведения выборов», – заявил Вашадзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили выступает на митинге оппозиции Фото Getty Images Президент Грузии Саломе Зурабишвили на митинге оппозиции Фото Getty Images Митинг в поддержку оппозиции Фото Getty Images Митинг в поддержку оппозиции Фото Getty Images Митинг в поддержку оппозиции Фото Getty Images Предыдущий слайд Следующий слайд

Контекст

В Грузии 26 октября состоялись парламентские выборы. Центральная избирательная комиссия объявила победу партии «Грузинская мечта» с 54%, правящей страной с 2012-го. При таком результате она получит 89 из 150 мест в парламенте. Оппозиционные «Коалиция за перемены» – 11,04%, «Единство – Национальное движение» – 10,17%, «Сильная Грузия» – 8,8%, «Гахария за Грузию» – 7,8%.

«Грузинская мечта» – партия местного миллиардера Бидзины Иванишвили, которая является лояльной РФ, пугала избирателей повторением судьбы Украины и побила горшки с ЕС настолько, что процесс евроинтеграции страны фактически приостановлен.

Данные ЦИК разительно отличаются от данных экзитполов сразу двух западных социологических компаний. По ним, большинство из более чем 50% голосов суммарно получили четыре оппозиционные силы.

Какого развития событий можно ожидать в Грузии? Forbes Ukraine поговорил об этом с грузинским политологом Гелой Васадзе.