Южнокорейский суд 7 января выдал еще один ордер на арест президента Юн Сок Еля на фоне роста общественного давления с требованием заключить его под стражу, пишет Reuters . Глава управления по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO) О Дон Сун извинился за то, что ранее арестовать Юна не удалось из-за сопротивления его охраны, и пообещал сделать это со второй попытки.

Ключевые факты

По данным антикоррупционного агентства страны, суд Западного округа Сеула продлил ордер на арест Юна, срок действия которого истек в понедельник, 6 января.

Юн был отстранен от должности после того, как парламент объявил ему импичмент в прошлом месяце за его неудачную попытку ввести военное положение.

Конституционный суд страны рассматривает вопрос, следует ли поддержать импичмент или же восстановить его в должности президента.

По данным Reuters, Юн находится под охраной в своей официальной резиденции в Ханнам-доне, престижном районе, популярном среди бизнес-магнатов и знаменитостей, известном как корейский Беверли-Хиллз.

Было мало информации о том, как Юн проводил свои дни в резиденции с первой леди Ким Кен Хи, шестью собаками и пятью кошками после объявления импичмента. Он принимает жесткие меры для сохранения своей частной жизни, сообщает медиа.

Контекст

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель впервые с 1980-х годов объявил военное положение в ночь с 3 на 4 декабря, обосновав это необходимостью «защиты конституционного строя». Поводом стало решение оппозиционной Демократической партии, контролирующей парламент, отклонить правительственный проект бюджета и инициировать импичмент государственного аудитора и главного прокурора.

Военное положение длилось всего шесть часов, но вызвало острый политический кризис. Уже 8 декабря Юну Сок Елю предъявили обвинения в государственной измене и злоупотреблении властью, а также запретили выезд из страны.

14 декабря парламент проголосовал за импичмент президента. Теперь у Конституционного суда есть 180 дней, чтобы принять окончательное решение: отстранить его от должности или восстановить в полномочиях. В случае отставки Юна новые выборы президента должны пройти в течение 60 дней.

Следователи, пытающиеся допросить Юна по подозрению в мятеже, ранее столкнулись с трудностями в ходе его ареста. На прошлой неделе следователей заблокировала живая цепь из сотен сотрудников службы безопасности президента и военных возле его резиденции, но следователи по-прежнему полны решимости его арестовать.