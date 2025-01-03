У Південній Кореї не змогли затримати президента Юн Сок Йоля через супротив його охорони і військових

Президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, якому було оголошено імпічмент, не змогли заарештувати 3 січня, через опір слідчим з боку його охорони та військових, пише Reuters . Ситуація ще більше посилила політичні заворушення, які почалися з короткого оголошення воєнного стану 3 грудня.

Ключові факти

Південнокорейське управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) повідомило про зупинення ордера на арешт президента, зіткнувшись із опором військових під час спроби затримання.

«Ми визначили, що виконання ордера буде практично неможливим через протистояння, що продовжується, і призупинили його з міркувань занепокоєння про безпеку персоналу на місці», – повідомило CIO.

Слідчі у супроводі поліції прибули до воріт резиденції Юн Сок Йоля. Однак, опинившись на території комплексу, вони зіткнулися зі співробітниками Служби безпеки президента і прикомандованими до неї військовими.

Близько 200 людей утворили живий ланцюг, щоб блокувати слідчих та поліцію.

Міністерство національної оборони Південної Кореї заявило, що війська перебувають під контролем Служби безпеки президента.

Спробу заарештувати Юна було зупинено через побоювання щодо безпеки персоналу, у CIO заявили, що «глибоко шкодують» через непокору Юна.

Біля резиденції зібралися сотні прихильників президента, які протестують проти його арешту.

Суд видав ордер на арешт цього тижня після того, як Юн відмовився відповідати на повторні повістки на допит. Термін дії ордера спливає у понеділок, 6 січня.

Контекст

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше з 1980-х років оголосив воєнний стан у ніч з 3 на 4 грудня, обґрунтувавши це необхідністю «захисту конституційного ладу». Приводом стало рішення опозиційної Демократичної партії, яка контролює парламент, відхилити урядовий проєкт бюджету та ініціювати імпічмент державного аудитора і головного прокурора.

Воєнний стан тривав лише шість годин, але викликав гостру політичну кризу. Уже 8 грудня Юну Сок Йолю висунули звинувачення в державній зраді та зловживанні владою, а також заборонили виїзд за межі країни.

14 грудня парламент проголосував за імпічмент президента. Тепер Конституційний суд має 180 днів, щоб ухвалити остаточне рішення: усунути його з посади або відновити повноваження. У разі відставки Юна нові вибори президента повинні відбутися протягом 60 днів.

Після імпічменту Юна обов’язки президента перейшли до прем’єр-міністра Хан Дак Су. 27 грудня парламент Південної Кореї підтримав імпічмент виконувача обов’язків президента Хан Дак Су.