Опозиція Південної Кореї подала законопроєкт про імпічмент президента. Уряд готовий задіяти спецфонд на $7 млрд для стабілізації ринків

Основна опозиційна партія Південної Кореї, Демократична партія, разом із союзниками подала законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, звинувативши його в державній зраді через оголошення воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap 4 грудня. Уряд країни готовий виділити 10 трлн вон для стабілізації фондового ринку.

Деталі

Імпічмент також стосується міністрів оборони та внутрішніх справ. Питання розглянуть на пленарному засіданні 5 грудня. Після цього парламент матиме 72 години для голосування, і рішення про продовження процедури ухвалять, якщо його підтримає більшість у дві третини голосів.

Опозиція наразі має 192 із 300 місць у парламенті. Щоб ухвалити імпічмент, потрібно ще принаймні вісім голосів депутатів Правлячої партії, однак їх підтримка поки під питанням.

Голова Правлячої партії Хан Дон Хун зазначив, що його однопартійці підтримують ідею «масштабної кадрової реформи», але не загальної відставки президента.

У разі успішного голосування остаточне рішення ухвалюватиме Конституційний суд. На час судового розгляду конституційні повноваження президента призупинять, а його обовʼязки тимчасово виконує прем’єр-міністр Хан Дак Су.

Політичні потрясіння в країні призвели до падіння індексу Kospi на 1.4% і зростання волатильності місцевої валюти, хоча курс національної валюти відновився на 1.2% завдяки швидкій реакції фінансових регуляторів.

Уряд країни заявив, що готовий виділити 10 трлн вон ($7 млрд) із спецфонду для стабілізації фондового ринку. Водночас центробанк запровадив нерегулярні операції РЕПО для «розширення пропозиції короткострокової ліквідності» та розширив перелік установ, які мають право укладати такі угоди.

Контекст

У ніч з 3 на 4 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль уперше з 1980-х років оголосив воєнний стан, мотивуючи це необхідністю «захисту конституційного ладу». Причиною стала відмова парламенту, в якому більшість має опозиційна Демократична партія, схвалити урядовий бюджет та рішення про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.

За кілька годин після цього парламент ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. У голосуванні взяли участь 190 депутатів, які одноголосно підтримали рішення. Загалом у парламенті 300 членів, але тільки 190 змогли потрапити до будівлі, попри військове оточення й штурм Національної асамблеї.

О 04:30 за місцевим часом уряд погодився скасувати воєнний стан, виконавши вимогу парламенту. За повідомленням офісу премʼєра, воєнний стан тривав приблизно шість годин.

У цей час тисячі громадян зібралися біля парламенту, співаючи гімн та влаштовуючи акції протесту. За оцінками, натовп складався з близько чотирьох тисяч людей, включно з членами профспілок. Лідер Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су заявив про початок безстрокового загального страйку, поки президент не піде у відставку.

Голова Демократичної партії Пак Чан Де звинуватив Юн Сок Йоля в державній зраді та закликав його негайно подати у відставку. Політична позиція президента значно послабилася після парламентських виборів у квітні 2024 року, коли Демократична партія отримала 184 місця з 300 у Національній асамблеї.