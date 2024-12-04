Опозиція Південної Кореї подала законопроєкт про імпічмент президента. Уряд готовий задіяти спецфонд на $7 млрд для стабілізації ринків

Основна опозиційна партія Південної Кореї, Демократична партія, разом із союзниками подала законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля, звинувативши його в державній зраді через оголошення воєнного стану. Про це повідомляє Yonhap 4 грудня. Уряд країни готовий виділити 10 трлн вон для стабілізації фондового ринку.
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Деталі
- Імпічмент також стосується міністрів оборони та внутрішніх справ. Питання розглянуть на пленарному засіданні 5 грудня. Після цього парламент матиме 72 години для голосування, і рішення про продовження процедури ухвалять, якщо його підтримає більшість у дві третини голосів.
- Опозиція наразі має 192 із 300 місць у парламенті. Щоб ухвалити імпічмент, потрібно ще принаймні вісім голосів депутатів Правлячої партії, однак їх підтримка поки під питанням.
- Голова Правлячої партії Хан Дон Хун зазначив, що його однопартійці підтримують ідею «масштабної кадрової реформи», але не загальної відставки президента.
- У разі успішного голосування остаточне рішення ухвалюватиме Конституційний суд. На час судового розгляду конституційні повноваження президента призупинять, а його обовʼязки тимчасово виконує прем’єр-міністр Хан Дак Су.
- Політичні потрясіння в країні призвели до падіння індексу Kospi на 1.4% і зростання волатильності місцевої валюти, хоча курс національної валюти відновився на 1.2% завдяки швидкій реакції фінансових регуляторів.
- Уряд країни заявив, що готовий виділити 10 трлн вон ($7 млрд) із спецфонду для стабілізації фондового ринку. Водночас центробанк запровадив нерегулярні операції РЕПО для «розширення пропозиції короткострокової ліквідності» та розширив перелік установ, які мають право укладати такі угоди.
Контекст
У ніч з 3 на 4 грудня президент Південної Кореї Юн Сок Йоль уперше з 1980-х років оголосив воєнний стан, мотивуючи це необхідністю «захисту конституційного ладу». Причиною стала відмова парламенту, в якому більшість має опозиційна Демократична партія, схвалити урядовий бюджет та рішення про імпічмент державного аудитора й головного прокурора.
За кілька годин після цього парламент ухвалив резолюцію із закликом скасувати воєнний стан. У голосуванні взяли участь 190 депутатів, які одноголосно підтримали рішення. Загалом у парламенті 300 членів, але тільки 190 змогли потрапити до будівлі, попри військове оточення й штурм Національної асамблеї.
О 04:30 за місцевим часом уряд погодився скасувати воєнний стан, виконавши вимогу парламенту. За повідомленням офісу премʼєра, воєнний стан тривав приблизно шість годин.
У цей час тисячі громадян зібралися біля парламенту, співаючи гімн та влаштовуючи акції протесту. За оцінками, натовп складався з близько чотирьох тисяч людей, включно з членами профспілок. Лідер Корейської конфедерації профспілок Ян Кюн Су заявив про початок безстрокового загального страйку, поки президент не піде у відставку.
Голова Демократичної партії Пак Чан Де звинуватив Юн Сок Йоля в державній зраді та закликав його негайно подати у відставку. Політична позиція президента значно послабилася після парламентських виборів у квітні 2024 року, коли Демократична партія отримала 184 місця з 300 у Національній асамблеї.
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