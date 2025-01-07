Південнокорейський суд 7 січня видав ще один ордер на арешт президента Юн Сок Йоля на тлі зростання суспільного тиску з вимогою взяти його під варту, пише Reuters . Голова управління з розслідування корупції серед високопосадовців (CIO) О Дон Сун вибачився за те, що раніше заарештувати Юна не вдалося через опір його охорони, і пообіцяв зробити це з другої спроби.

Ключові факти

За даними антикорупційної агенції країни, суд Західного округу Сеулу продовжив ордер на арешт Юна, термін дії якого минув у понеділок, 6 січня.

Юна було усунено з посади після того, як парламент оголосив йому імпічмент минулого місяця за його невдалу спробу ввести воєнний стан.

Конституційний суд країни розглядає питання, чи слід підтримати імпічмент чи поновити його на посаді президента.

За даними Reuters, Юн під охороною перебуває у своїй офіційній резиденції в Ханнам-доні, престижному районі, популярному серед бізнес-магнатів і знаменитостей, відомому як корейський Беверлі-Гіллз.

Було мало інформації про те, як Юн проводив свої дні у резиденції з першої леді Кім Кен Хі, шістьма собаками та пʼятьма кішками після оголошення імпічменту. Він вживає жорстких заходів для збереження свого приватного життя, повідомляє медіа.

Контекст

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль уперше з 1980-х років оголосив воєнний стан у ніч з 3 на 4 грудня, обґрунтувавши це необхідністю «захисту конституційного ладу». Приводом стало рішення опозиційної Демократичної партії, яка контролює парламент, відхилити урядовий проєкт бюджету та ініціювати імпічмент державного аудитора і головного прокурора.

Воєнний стан тривав лише шість годин, але викликав гостру політичну кризу. Уже 8 грудня Юну Сок Йолю висунули звинувачення в державній зраді та зловживанні владою, а також заборонили виїзд за межі країни.

14 грудня парламент проголосував за імпічмент президента. Тепер Конституційний суд має 180 днів, щоб ухвалити остаточне рішення: усунути його з посади або відновити повноваження. У разі відставки Юна нові вибори президента повинні відбутися протягом 60 днів.

Слідчі, які намагаються допитати Юна за підозрою в заколоті, раніше зіткнулися з труднощами під час його арешту. Минулого тижня слідчих заблокував живий ланцюг із сотень співробітників служби безпеки президента та військових біля його резиденції, але слідчі, як і раніше, сповнені рішучості його заарештувати.