У 47% малых и средних компаний в Украине снизилась прибыль в 2024 году, зато выросла у 17% бизнесов. Об этом рассказали представители ЕБРР в онлайн-презентации результатов исследования влияния войны на МСБ в Украине. Основные метрики исследования – изменение доходности, численности персонала, бизнес-ожиданий и инвестиционной активности.
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Ключевые факты
Несмотря на падение прибыли, две трети сервисных предприятий инвестировали в свой бизнес. В промышленности эта доля составила 52%. Основные статьи инвестиций в МСБ – производственное оборудование (66%), оборудование для энергетического обеспечения (45%) и обучение персонала (35%).
Если война не закончится в 2025 году, закрытие прогнозируют 1% предприятий, падение показателей бизнеса – 29% компаний. В то же время 13% МСБ предполагает рост, половина не ждет никаких изменений.
41% МСБ снизили количество персонала в среднем на четверть, у 25% компаний команда выросла на 42%. Только у трети опрошенных бизнесов не произошло изменений в численности персонала (в 2023 году таковых было 52%).
О снижении прибыли в прошлом году заявили 53% предприятий сферы услуг и 40% промышленных компаний. Выросла прибыль у 8% и 27% бизнесов соответственно.
Контекст
Исследование проводилось в мае – июне 2025 года при поддержке Швейцарии в рамках содействия малому бизнесу ЕБРР и ЕС в рамках программы «Женщины в бизнесе». Организаторы опросили по телефону 152 промышленных и сервисных предприятия и провели 16 экспертных интервью с владельцами и руководителями. Декларируемая погрешность – 8,2%.
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