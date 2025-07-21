У 47% малых и средних компаний в Украине снизилась прибыль в 2024 году, зато выросла у 17% бизнесов. Об этом рассказали представители ЕБРР в онлайн-презентации результатов исследования влияния войны на МСБ в Украине. Основные метрики исследования – изменение доходности, численности персонала, бизнес-ожиданий и инвестиционной активности.