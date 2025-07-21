У 47% малих і середніх компаній в Україні знизився прибуток у 2024 році, натомість зріс у 17% бізнесів. Про це розповіли представники ЄБРР в онлайн-презентації результатів дослідження впливу війни на МСБ в Україні. Основні метрики дослідження – зміна прибутковості, чисельності персоналу, бізнес-очікувань та інвестиційної активності.