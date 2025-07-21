У 47% малих і середніх компаній в Україні знизився прибуток у 2024 році, натомість зріс у 17% бізнесів. Про це розповіли представники ЄБРР в онлайн-презентації результатів дослідження впливу війни на МСБ в Україні. Основні метрики дослідження – зміна прибутковості, чисельності персоналу, бізнес-очікувань та інвестиційної активності.
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Ключові факти
Попри падіння прибутку, дві третини сервісних підприємств інвестували у свій бізнес. У промисловості ця частка становила 52%. Основні статті інвестицій у МСБ – виробниче обладнання (66%), обладнання для енергетичного забезпечення (45%) та навчання персоналу (35%).
Якщо війна не закінчиться у 2025 році, закриття передбачають 1% підприємств, падіння показників бізнесу – 29% компаній. Водночас 13% МСБ передбачає зростання, половина не очікує жодних змін.
41% МСБ знизили кількість персоналу в середньому на чверть, у 25% компаній команда зросла на 42%. Лише у третини опитаних бізнесів не відбулося змін у чисельності персоналу (у 2023 році таких було 52%).
Про зниження прибутку торік заявили 53% підприємств сфери послуг і 40% промислових компаній. Зріс прибуток у 8% та 27% бізнесів відповідно.
Контекст
Дослідження проводилось у травні – червні 2025 року за підтримки Швейцарії в рамках сприяння малому бізнесу ЄБРР та ЄС у рамках програми «Жінки в бізнесі». Організатори опитали телефоном 152 промислові та сервісні підприємства і провели 16 експертних інтервʼю з власниками та керівниками. Декларована похибка – 8,2%.
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