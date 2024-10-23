В «Дії» появились новые облигации «Авдеевка» и «Дебальцево»

Военные облигации помогают обеспечить военных техникой, едой и медикаментами, а также поддерживают экономику страны.

В приложении «Дія» стали доступны облигации под названием «Авдеевка» и «Дебальцево», сообщает вице-премьер – министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Ставка по этим облигациям установлена на уровне 15,6% и 16,5%.

Ключевые факты

В приложении теперь можно приобрести облигации «Авдеевка» со ставкой от 15,6%, дата выплаты – 20 мая 2026 года.

Для облигаций «Дебальцево» ставка установлена от 16,5%, дата выплаты – 12 мая 2027 года.

За покупку облигаций в приложении не платите никаких комиссий или дополнительных платежей, напомнил Федоров.

Контекст

После начала большой войны Минфин приступил к выпуску военных облигаций. С октября 2022 года военные облигации можно приобрести через «Дію». Стоимость облигации – от 900 грн, ограничений на количество нет.

Облигации в «Дії» имеют названия украинских городов – Ялта, Севастополь, Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Энергодар, Луганск, Горловка, Бердянск и т.д.

В апреле в приложении стали доступны облигации под названием «Бахчисарай» и «Макеевка». На тот момент украинцы уже приобрели через приложение более 4 млн облигаций и заработали на этом более 94 млн грн.

В начале октября в «Дії» появились облигации под названием «Волчанск».