У «Приват24» стало доступне придбання ОВДП від 1000 грн

У веб-версії додатку «Приват24» зʼявилася можливість купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн, повідомила пресслужба банку. ПриватБанк також надає можливість через додаток продавати ОВДП в режимі онлайн.

Ключові факти

Для того, щоб інвестувати кошти в державні облігації, в розділі «Послуги» меню «Цінні папери» необхідно обрати ОВДП, заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою SmartID сформовані документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання ОВДП.

У сервісі відсутні податкові збори та додаткові витрати на придбання.

У «Приват24» доступний перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ОВДП, переглядати операції та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.

Контекст

Чистий прибуток ПриватБанку за результатами трьох кварталів досяг 48,35 млрд грн, що на 11,5% більше результату за аналогічний період минулого року.

Із початку 2024 року клієнти ПриватБанку банку вже інвестували у ОВДП понад 10 млрд грн. Найчастіше клієнти банку інвестують у піврічні та річні гривневі ОВДП та облігації в доларах США. При цьому, переважна більшість клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Міністерства фінансів.

Нещодавно у додатку «Приват24» зʼявилася можливість відкрити бізнес-рахунок для підприємців, зареєстрованих як ФОП. Нова функція спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям спосіб керувати фінансами через мобільний банк.