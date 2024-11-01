У «Приват24» стало доступне придбання ОВДП від 1000 грн

У веб-версії додатку «Приват24» зʼявилася можливість купувати облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) від 1000 грн, повідомила пресслужба банку. ПриватБанк також надає можливість через додаток продавати ОВДП в режимі онлайн.
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Ключові факти
- Для того, щоб інвестувати кошти в державні облігації, в розділі «Послуги» меню «Цінні папери» необхідно обрати ОВДП, заповнити необхідні параметри та підписати за допомогою SmartID сформовані документи щодо відкриття рахунку в цінних паперах та придбання ОВДП.
- У сервісі відсутні податкові збори та додаткові витрати на придбання.
- У «Приват24» доступний перелік ОВДП для купівлі в гривні, доларах та євро, можна бачити залишки придбаних ОВДП, переглядати операції та контролювати свій портфель в цінних паперах, у т.ч. надходження купонних платежів та грошових коштів за погашення ОВДП.
Контекст
Чистий прибуток ПриватБанку за результатами трьох кварталів досяг 48,35 млрд грн, що на 11,5% більше результату за аналогічний період минулого року.
Із початку 2024 року клієнти ПриватБанку банку вже інвестували у ОВДП понад 10 млрд грн. Найчастіше клієнти банку інвестують у піврічні та річні гривневі ОВДП та облігації в доларах США. При цьому, переважна більшість клієнтів при погашенні ОВДП реінвестує кошти у цінні папери Міністерства фінансів.
Нещодавно у додатку «Приват24» зʼявилася можливість відкрити бізнес-рахунок для підприємців, зареєстрованих як ФОП. Нова функція спрощує процес реєстрації рахунку для малого бізнесу, надаючи підприємцям спосіб керувати фінансами через мобільний банк.
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