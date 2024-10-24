В «Приват24» стало доступно открытие бизнес-счета для ФЛП

В приложении «Приват24» появилась возможность открыть бизнес-счет для предпринимателей, зарегистрированных как ФЛП, сообщает пресс-служба ПриватБанка. Новая функция упрощает процесс регистрации счета для малого бизнеса, предоставляя бизнесменам способ управлять финансами через мобильный банк.

Ключевые факты

Для открытия счета в ПриватБанке следует авторизироваться в приложении «Приват24». После чего выбрать меню «Сервисы – Бизнес» и опцию открытия счета для ФЛП.

Необходимо рассказать о своем бизнесе, выбрать бизнес-карту и соответствующий тарифный пакет для обслуживания. Затем нужно подтвердить открытие счета и заказать бизнес-карту.

Открытие счета бесплатно, для новых ФЛП предусмотрены три месяца без абонплаты за обслуживание счета.

По данным финучреждения, с начала 2024 года в ПриватБанке было открыто 123 000 новых счетов для ФЛП, активная клиентская база выросла на 6% и составляет 721 000 клиентов.

Контекст

В 2023 году ПриватБанк увеличил чистую прибыль на 24,75%, до 37,8 млрд грн. В то же время прибыль до налогообложения достигла 72,8 млрд грн, что более чем вдвое превышает результат 2022-го. В прошлом году банк увеличил чистый портфель розничных кредитов на 39%, до более 60 млрд грн, и чистый портфель кредитов для бизнеса – на 23%, до более 30 млрд грн. ПриватБанк также увеличил объемы депозитов на 85 млрд грн, или на 18%.

По результатам первого полугодия финансовый результат ПриватБанка до налогообложения вырос на 11%, до 40,7 млрд грн. Чистая прибыль достигла 30,6 млрд грн, что на 3% больше, чем за аналогичный период 2023-го.

7 октября наблюдательный совет ПриватБанка объявил, что избрал шведского банкира Микаэля Беркнерта главой правления банка вместо Герхарда Беша. 1 ноября полномочия Беша завершаются. Австрийский банкир, работающий в Украине с середины 2000-х, покидает крупнейший банк страны после трех лет работы. Почему Беркнерта выбрали в качестве замены Бешу – читайте здесь.