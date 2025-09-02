В сервисах «Новой почты» произошел сбой

Подробности

«Наша команда уже работает над возобновлением стабильной работы всех онлайн-сервисов. О восстановлении мы сообщим на сайте компании и в наших социальных сетях», – отметили в «Новой почте».

Контекст

В начале 2024 года сеть «Новой почты» насчитывала 27 050 точек обслуживания. За первое полугодие 2024-го количество отделений возросло до 12 100, а почтоматов – до 18 000.

За первое полугодие 2025-го «Новая почта» доставила 238 млн посылок и грузов, что на 7% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Количество международных отправлений возросло до 5,9 млн. Выручка компании за этот период составила 24,6 млрд грн, что на 23% выше, чем в прошлом году. Сеть выросла на 4777 новых точек обслуживания, из которых 708 – новые отделения, а 4069 – почтоматы.