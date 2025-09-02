У сервісах «Нової пошти» стався збій

Деталі

«Наша команда вже працює над відновленням стабільної роботи всіх онлайн-сервісів. Про відновлення ми повідомимо на сайті компанії та у наших соціальних мережах», – зазначили у «Новій пошті».

Контекст

На початку 2024 року мережа «Нової пошти» налічувала 27 050 точок обслуговування. Протягом першого півріччя 2024-го кількість відділень зросла до 12 100, а поштоматів – до 18 000.

За перше півріччя 2025-го «Нова пошта» доставила 238 млн посилок і вантажів, що на 7% більше порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Кількість міжнародних відправлень зросла до 5,9 млн. Виторг компанії за цей період склав 24,6 млрд грн, що на 23% вище, ніж торік. Мережа зросла на 4777 нових точок обслуговування, з яких 708 – нові відділення, а 4069 – поштомати.