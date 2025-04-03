Соглашение о недрах. Украинская делегация может прибыть в США уже на этой неделе – Бессент

Украинская делегация прибудет в США, чтобы обсудить соглашение по недрам, в конце этой недели или в начале следующей, заявил глава минфина Скотт Бессент в интервью Bloomberg Television .

Ключевые факты

По его словам, команда из Украины может прибыть в США на этой неделе или в начале следующей.

Бессент добавил, что после столкновения в Белом доме министерство финансов США продвинулось вперед с полноценным соглашением о минералах. Он объяснил, что это фактически то же соглашение и оно базируется на начальном 4-страничном проекте.

Министр сказал, что украинцы «наняли адвоката» и что соглашение «готово со стороны» США.

«Мы не хотим терять время. Мы считаем это соглашение очень важным для американского народа, украинского народа и для мирного процесса», – подчеркнул Бессент.

Контекст

24 марта Трамп выразил надежду на скорое подписание соглашения о полезных ископаемых. 26 марта министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что на следующей неделе Украина и США могут подписать соглашение об экономическом партнерстве в области добычи полезных ископаемых. По его словам, на рассмотрение Украины был передан проект более широкого соглашения об «экономическом партнерстве».

Украина и США возобновили процесс переговоров о соглашении по созданию совместного инвестиционного фонда, или «соглашении о недрах». В отличие от предварительных договоренностей, речь идет о юридически закрепленных обязательствах, а не меморандуме о намерениях. Документ будет нуждаться в ратификации в Верховной Раде. Как устроен процесс переговоров и какие изменения важны для Украины – читайте здесь.

28 марта первый вице-премьер-министр – министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что правительство получило от США текст соглашения о недрах и прорабатывает его. Она добавила, что публичные дискуссии вредят переговорам по документу.

1 апреля министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев начал консультации с американской стороной по поводу нового текста соглашения о полезных ископаемых.