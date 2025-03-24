Трамп очікує на швидке підписання угоди про надра з Україною

США та Україна найближчим часом підпишуть угоду про розподіл доходів від видобутку критичних мінералів в Україні. Про це повідомив президент Дональд Трамп на зустрічі зі своїм Кабміном, пише Reuters 24 березня.

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За словами Трампа, обговорюється територіальний розподіл і лінії демаркації, окремо – питання контролю над енергетичними активами.

«Ми зараз говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам… тому що у нас є досвід», – сказав він.

Контекст

23-24 березня у Саудівській Аравії тривають переговори технічних команд України, США та РФ щодо часткового припинення вогню в російсько-українській війні: заборони на обстріли енергетичної інфраструктури та, можливо, припинення вогню на морі.

США провели перші два раунди переговорів з українською делегацією ще ввечері 23 березня, а наступного дня розпочали переговори з російською делегацією. Українська делегація залишається в Ер-Ріяді та може провести ще один раунд переговорів зі США після їхніх розмов з росіянами.

Україну представляє делегація з міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови ОП з військових питань Павлом Палісою, дипломатичним заступником голови ОП Ігорем Жовквою, чиновниками нижчого рівня та командою фахівців з військових та енергетичних питань.

На переговорах мають визначити два питання, пояснював напередодні співрозмовник з уряду на умовах анонімності. Перше – обсяг перемир’я, тобто визначення, які саме атаки заборонені. Друге – моніторинг, як відбуватиметься контроль за дотриманням перемир’я.

Останнє питання є ключовим і складним, пояснював співрозмовник. Якщо не буде чіткого моніторингу, то це полегшить Росії можливість зривати його і звинувачувати Україну, щоб послабити військове та дипломатичне становище Києва.