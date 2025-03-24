Трамп очікує на швидке підписання угоди про надра з Україною

США та Україна найближчим часом підпишуть угоду про розподіл доходів від видобутку критичних мінералів в Україні. Про це повідомив президент Дональд Трамп на зустрічі зі своїм Кабміном, пише Reuters 24 березня.
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Деталі
- За словами Трампа, обговорюється територіальний розподіл і лінії демаркації, окремо – питання контролю над енергетичними активами.
- «Ми зараз говоримо про територію. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, власність на електростанції. Дехто каже, що електростанція має належати Сполученим Штатам… тому що у нас є досвід», – сказав він.
Контекст
23-24 березня у Саудівській Аравії тривають переговори технічних команд України, США та РФ щодо часткового припинення вогню в російсько-українській війні: заборони на обстріли енергетичної інфраструктури та, можливо, припинення вогню на морі.
США провели перші два раунди переговорів з українською делегацією ще ввечері 23 березня, а наступного дня розпочали переговори з російською делегацією. Українська делегація залишається в Ер-Ріяді та може провести ще один раунд переговорів зі США після їхніх розмов з росіянами.
Україну представляє делегація з міністром оборони Рустемом Умєровим, заступником голови ОП з військових питань Павлом Палісою, дипломатичним заступником голови ОП Ігорем Жовквою, чиновниками нижчого рівня та командою фахівців з військових та енергетичних питань.
На переговорах мають визначити два питання, пояснював напередодні співрозмовник з уряду на умовах анонімності. Перше – обсяг перемир’я, тобто визначення, які саме атаки заборонені. Друге – моніторинг, як відбуватиметься контроль за дотриманням перемир’я.
Останнє питання є ключовим і складним, пояснював співрозмовник. Якщо не буде чіткого моніторингу, то це полегшить Росії можливість зривати його і звинувачувати Україну, щоб послабити військове та дипломатичне становище Києва.
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