Україна формує свою позицію по угоді про надра зі США, публічні дискусії шкодять переговорам – Свириденко

Уряд отримав від США текст угоди про надра і опрацьовує його, сказала перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко на годині запитань до уряду у Верховній Раді 28 березня. Вона додала, що публічні дискусії шкодять перемовинам стосовно документу.

Ключові факти

«Ми дійсно отримали текст угоди, ми зараз її опрацьовуємо. Це робоча версія, яка відображає позицію юридичних американських радників. Ми готуємо свою позицію… Коли буде необхідно, звичайно будуть консультації з Верховною Радою», – сказала вона.

Свириденко додала, що будь-які публічні дискусії щодо тексту цієї угоди наносять тільки шкоду перемовинами і заважають вести конструктивну дискусію з американськими партнерами.

«Як тільки буде досягнуто консенсус ми обовʼязково вийдемо з публічною позицією до депутатів», – сказала вона.

Контекст

Минулого тижня під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп порушив питання енергетики, повідомили держсекретар Марко Рубіо та радник із нацбезпеки Майк Волц. За їхніми словами, Трамп наголосив, що досвід США в енергетичній галузі може допомогти Україні управляти своїми об’єктами, а американська участь у їхній власності стане «найміцнішим захистом» для енергетичної інфраструктури.

Зеленський пізніше уточнив, що йшлося виключно про Запорізьку АЕС, окуповану Росією з березня 2022 року.

Трамп пов’язує економічне партнерство з безпекою України, зазначаючи раніше, що угода про надра частково гарантуватиме захист, адже американські інтереси в Україні можуть стримувати агресію. «Це корисно для України: вони отримують безпекові гарантії завдяки нашій присутності», – заявив він.

24 березня Трамп висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини. 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що наступного тижня Україна та США можуть підписати угоду про економічне партнерство в галузі видобутку корисних копалин. За його словами, на розгляд України передали проєкт ширшої угоди про «економічне партнерство».

Україна та США відновили процес перемовин про угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду або ж «угоду про надра». Навідміну від попередніх домовленостей мова йде про юридично закріплені зобовʼязання, а не меморандум про наміри. Документ потребуватиме ратифікації у Верховній Раді. Як влаштований процес перемовин та які зміни принципові для України – читайте тут.