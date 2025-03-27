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США та Україна можуть підписати угоду про надра наступного тижня – міністр фінансів Бессент

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

1 хв читання

Наступного тижня Україна та США можуть підписати угоду про економічне партнерство в галузі видобутку корисних копалин, сказав міністр фінансів США Скотт Бессент 26 березня в інтерв’ю Fox News. За його словами, на розгляд України передали проєкт ширшої угоди про «економічне партнерство».

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Ключові факти  

  • «У цей час проєкт розглядається українцями, і ми сподіваємося приступити до повномасштабного обговорення і, можливо, навіть отримати підписи наступного тижня», – повідомив американський міністр.
  • За його словами, початкова угода займала чотири сторінки. «Ми скористалися цим проміжком часу, щоб перейти до повної угоди. Тому я впевнений, що ми продовжимо роботу і швидко підпишемо її», – зазначив Бессент.

Контекст

Трамп пов’язує економічну співпрацю з безпекою України. Раніше він зазначав, що угода про надра між США та Україною частково слугуватиме гарантією безпеки, адже присутність американських інтересів в Україні може стримувати агресію. «Це вигідно і для України. Вони отримують певні гарантії безпеки, бо ми будемо там присутні», – наголосив він.

24 березня Трамп заявив, що очікує на швидке підписання угоди про корисні копалини.

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