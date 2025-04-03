Угода про надра. Українська делегація може прибути до США вже цього тижня – Бессент

Українська делегація прибуде до США, щоб обговорити угоду щодо надр, наприкінці цього тижня або на початку наступного, заявив глава Мінфіну Скотт Бессент в інтервʼю Bloomberg Television .

Ключові факти

За його словами, команда з України може прибути до США цього тижня чи на початку наступного.

Бессент додав, що після сутички в Білому домі міністерство фінансів США просунулось вперед із повноцінною угодою про мінерали. Він пояснив, що це фактично та сама угода і вона базується на початковому 4-сторінковому проєкті.

Міністр сказав, що українці «найняли адвоката» і що угода «готова з боку» США.

«Ми не хочемо втрачати час. Ми вважаємо цю угоду дуже важливою для американського народу, для українського народу та для мирного процесу», – наголосив Бессент.

Контекст

24 березня Трамп висловив сподівання на швидке підписання угоди про корисні копалини. 26 березня міністр фінансів США Скотт Бессент сказав, що наступного тижня Україна та США можуть підписати угоду про економічне партнерство в галузі видобутку корисних копалин. За його словами, на розгляд України передали проєкт ширшої угоди про «економічне партнерство».

Україна та США відновили процес перемовин про угоду щодо створення спільного інвестиційного фонду, або ж «угоду про надра». На відміну від попередніх домовленостей мова йде про юридично закріплені зобовʼязання, а не меморандум про наміри. Документ потребуватиме ратифікації у Верховній Раді. Як влаштований процес перемовин та які зміни принципові для України – читайте тут.

28 березня перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко повідомила, що уряд отримав від США текст угоди про надра і опрацьовує його. Вона додала, що публічні дискусії шкодять перемовинам стосовно документу.

1 квітня міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Київ розпочав консультації з американською стороною щодо нового тексту угоди про корисні копалини.