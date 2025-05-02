Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

Соглашение о недрах. В правительстве рассказали, когда будет создан фонд и возможные преференции США при распределении будущих доходов

Диана Павленко
Диана Павленко
Forbes

1 хв читання

Вашингтон может получать большие прибыли из украинско-американского фонда при более высоких капиталовложениях – финансовых или в виде военной помощи. Сначала взносы украинской и американской сторон будут равны – 50 на 50. Об этом Forbes Ukraine сообщил собеседник в правительстве по переговорной команде. Процесс создания фонда может занять несколько месяцев.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — 365 днів доступу до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Купуйте зараз

Ключевые факты

  • Ратификация документа состоится в ближайшие недели, сообщила министр экономики Юлия Свириденко во время онлайн-встречи с журналистами в четверг, 1 мая.
  • «После ратификации и утверждения других технических деталей мы сможем создать фонд», – сказала Свириденко. По ее ожиданиям, на создание последнего может уйти несколько месяцев.
  • Соглашение предусматривает, что новая военная помощь Вашингтону может быть отнесена как капитальный вклад в Фонд. «Основной подход состоит в том, что мы начинаем с 50 на 50, чтобы были равны взносы. Право Украины поддерживать их равными или разрешить США вкладывать больше и иметь преференции в распределении будущих доходов», – объясняет источник в правительстве.
  • Поступления в Фонд и выплаты из него освобождаются от украинских и американских налогов. Однако любые проекты, в которые он будет инвестировать, будут облагаться налогом на обычных условиях, уточнил заместитель министра экономики Алексей Соболев во время общения с журналистами 1 мая.
  • «Гарантии безопасности – это не только о поставках ракетных систем и оружия. Это также и об американском бизнесе, который работает на территории Украины», – подчеркнула министр Свириденко, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности в соглашении.
  • «Мы довольны подписанным соглашением и верим, что оно сможет помочь нам разблокировать американские инвестиции и обмен технологиями», – добавила она.

Контекст

Соглашение о недрах из США было подписано в ночь на 1 мая (по киевскому времени) министром экономики Юлией Свириденко с украинской стороны и министром финансов Скоттом Бессентом – с американской.

Согласно тексту документа: уже оказанная помощь США не признается «долгом», предполагается равноправие в управлении фондом, сохранение суверенитета над недрами и инфраструктурой Украины, соответствие Конституции и евроинтеграционным стремлениям страны.

В то же время в Соглашении отсутствуют конкретные гарантии безопасности, обязательность которых неоднократно отмечали украинские власти, и четкий срок прекращения действия договоренности.

Фонд будет пополняться и управляться Украиной и США в соотношении 50/50. Украина будет вносить вклад в размере 50% доходов госбюджета по продаже новых лицензий и новой ренты на добычу полезных ископаемых. США – деньгами или относить новую военную помощь как вклад в фонд.

Законопроект о ратификации Соответствующего Соглашения появился на сайте Рады 1 мая. В настоящее время документ прорабатывается комитетом, свидетельствует карточка законопроекта.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Другий випуск 2025 року вже у продажу
Другий випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні