Соглашение о недрах. В правительстве рассказали, когда будет создан фонд и возможные преференции США при распределении будущих доходов

Вашингтон может получать большие прибыли из украинско-американского фонда при более высоких капиталовложениях – финансовых или в виде военной помощи. Сначала взносы украинской и американской сторон будут равны – 50 на 50. Об этом Forbes Ukraine сообщил собеседник в правительстве по переговорной команде. Процесс создания фонда может занять несколько месяцев.

Ключевые факты

Ратификация документа состоится в ближайшие недели, сообщила министр экономики Юлия Свириденко во время онлайн-встречи с журналистами в четверг, 1 мая.

«После ратификации и утверждения других технических деталей мы сможем создать фонд», – сказала Свириденко. По ее ожиданиям, на создание последнего может уйти несколько месяцев.

Соглашение предусматривает, что новая военная помощь Вашингтону может быть отнесена как капитальный вклад в Фонд. «Основной подход состоит в том, что мы начинаем с 50 на 50, чтобы были равны взносы. Право Украины поддерживать их равными или разрешить США вкладывать больше и иметь преференции в распределении будущих доходов », – объясняет источник в правительстве.

», – объясняет источник в правительстве. Поступления в Фонд и выплаты из него освобождаются от украинских и американских налогов. Однако любые проекты, в которые он будет инвестировать, будут облагаться налогом на обычных условиях, уточнил заместитель министра экономики Алексей Соболев во время общения с журналистами 1 мая.

«Гарантии безопасности – это не только о поставках ракетных систем и оружия. Это также и об американском бизнесе, который работает на территории Украины», – подчеркнула министр Свириденко, отвечая на вопрос о гарантиях безопасности в соглашении.

«Мы довольны подписанным соглашением и верим, что оно сможет помочь нам разблокировать американские инвестиции и обмен технологиями», – добавила она.

Контекст

Соглашение о недрах из США было подписано в ночь на 1 мая (по киевскому времени) министром экономики Юлией Свириденко с украинской стороны и министром финансов Скоттом Бессентом – с американской.

Согласно тексту документа: уже оказанная помощь США не признается «долгом», предполагается равноправие в управлении фондом, сохранение суверенитета над недрами и инфраструктурой Украины, соответствие Конституции и евроинтеграционным стремлениям страны.

В то же время в Соглашении отсутствуют конкретные гарантии безопасности, обязательность которых неоднократно отмечали украинские власти, и четкий срок прекращения действия договоренности.

Фонд будет пополняться и управляться Украиной и США в соотношении 50/50. Украина будет вносить вклад в размере 50% доходов госбюджета по продаже новых лицензий и новой ренты на добычу полезных ископаемых. США – деньгами или относить новую военную помощь как вклад в фонд.

Законопроект о ратификации Соответствующего Соглашения появился на сайте Рады 1 мая. В настоящее время документ прорабатывается комитетом, свидетельствует карточка законопроекта.