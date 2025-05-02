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Угода про надра. В уряді розповіли, коли буде створено фонд та можливі преференції США при розподілі майбутніх прибутків

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes

1 хв читання

Вашингтон може отримувати більші прибутки з українсько-американського фонду за умови вищих капіталовкладень – фінансових або у вигляді військової допомоги. Спочатку внески української та американської сторін будуть рівними – 50 на 50. Про це Forbes Ukraine повідомив співрозмовник в уряді з переговорної команди. Процес створення фонду може зайняти кілька місяців.

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Ключові факти

  • Ратифікація документу відбудеться впродовж найближчих тижнів, повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко під час онлайн-зустрічі з журналістами в четвер, 1 травня. 
  • «Після ратифікації і затвердження інших технічних деталей ми зможемо створити фонд», – сказала Свириденко. За її очікуваннями, на створення останнього може піти кілька місяців.
  • Угода передбачає, що нова військова допомога Вашингтону може бути зарахована як капітальний внесок до Фонду. «Основний підхід полягає в тому, що ми починаємо з 50 на 50, щоб були рівні внески. Право України підтримувати їх рівними або дозволити США вкладати більше й мати преференції в розподілі майбутніх прибутків», – пояснює джерело в уряді.
  • Надходження до Фонду та виплати з нього звільняються від українських та американських податків. Проте будь-які проєкти, в які він інвестуватиме, будуть оподатковані на звичайних умовах, уточнив заступник міністра економіки Олексій Соболев під час спілкування з журналістами 1 травня.
  • «Гарантії безпеки – це не тільки про постачання ракетних систем і зброї. Це також і про американський бізнес, який працює на території України», – наголосила міністерка Свириденко, відповідаючи на питання щодо безпекових гарантій в угоді.
  • «Ми задоволені підписаною угодою і віримо, що вона зможе допомогти нам розблокувати американські інвестиції й обмін технологіями», – додала вона.

Контекст

Угода про надра з США була підписана в ніч на 1 травня (за київським часом) міністеркою економіки Юлією Свириденко з українського боку та міністром фінансів Скоттом Бессентом – з американського.

Відповідно до тексту документу: вже надана допомога США не визнається «боргом», передбачається рівноправність в управлінні фондом, збереження суверенітету над надрами та інфраструктурою України, відповідність Конституції та євроінтеграційним прагненням країни. 

Водночас в Угоді відсутні конкретні безпекові гарантії, на обов’язковості яких неодноразово наголошувала українська влада, та чіткий термін припинення дії домовленості.

Фонд поповнюватиметься та керуватиметься Україною і США у співвідношенні 50/50. Україна робитиме внесок у розмірі 50% доходів держбюджету з продажу нових ліцензій та нової ренти на видобуток корисних копалин. США – грошима або зараховувати нову військову допомогу як внесок до фонду.

Законопроєкт про ратифікацію відповідної Угоди з’явився на сайті Ради 1 травня. Наразі документ опрацьовує комітет, свідчить картка законопроєкту.

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