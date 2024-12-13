Угорщина та Болгарія домовилися про подальше постачання російського газу на тлі санкцій США проти Газпромбанку

Угорщина та Болгарія обговорили шляхи забезпечення безперервного транзиту російського природного газу після того, як США ввели санкції проти Газпромбанку, який досі отримував платежі та перераховував транзитну плату за сировиною, пише Bloomberg 13 грудня. Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що було знайдено «юридично-фінансове рішення».

Ключові факти

Міністерство енергетики Болгарії заявило, що обговорювався «варіант», що включає Угорщину та дозволяє Болгарії продовжувати отримувати платежі за транзит російського газу.

Болгарія раніше попереджала, що може припинити транзит російського природного газу до Центральної Європи, якщо «Газпром» не знайде рішення щодо оплати.

Нові американські санкції впливають на здатність Угорщини платити за закупівлю російського газу, і Сійярто заявив раніше цього тижня, що Угорщина і Росія вивчають різні варіанти платежів.

Контекст

Адміністрація Джо Байдена ввела санкції проти Газпромбанку в листопаді, оскільки прагне посилити тиск на Росію через вторгнення в Україну.

Раніше Угорщина розкритикувала дії США проти Газпромбанку, заявивши, що вони загрожують енергетичній безпеці.

Премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан провів 11 грудня переговори з Путіним, на яких обговорювалися питання енергетичної співпраці, у тому числі питання забезпечення безперебійного постачання газу до Угорщини у світлі нових санкцій США.

Угорщина отримує близько двох третин свого імпорту газу з Росії. На країну та деяких її сусідів збільшується тиск, який змушує її швидше диверсифікувати постачання енергоносіїв та відмовитися від них після вторгнення РФ до України у 2022 році.