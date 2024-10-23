Великобритания выделит Украине дополнительно $155 млн на морские дроны, чтобы защитить судоходство

Великобритания выделит Украине дополнительно $155 млн для защиты от российских атак на море и ищет партнеров для поставок морских дронов, говорится в заявлении канцелярии премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Подробности
- Великобритания выделяет дополнительные 120 млн фунтов стерлингов в поддержку Коалиции морских сил и средств и ищет партнеров для софинансирования поставки еще сотен морских беспилотников, а также радаров наблюдения для защиты зернового коридора, говорится в сообщении.
- В канцелярии Стармера отметили, что Великобритания совместно с Норвегией ищут еще 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) для совместного финансирования «сотен других проектов». Недавние пакеты помощи включали десятки амфибийных вездеходов и рейдовых кораблей, сотни противокорабельных ракет для береговой обороны и речных операций, а также сотни тысяч патронов к пулеметам.
- Кир Стармер заявил, что атаки РФ по судоходству в Черном море угрожают глобальной продовольственной безопасности. Ссылаясь на данные британской разведки, он указал на заметный рост попыток России наносить удары по портовой инфраструктуре – с 5 октября по 14 октября РФ поразила по меньшей мере четыре торговых судна в Черном море.
- Путин «готов поставить на карту глобальную продовольственную безопасность в своих попытках заставить Украину подчиниться».
Контекст
В общей сложности РФ повредила уже более двух десятков гражданских судов. За время полномасштабного вторжения произошло более 50 атак на портовую инфраструктуру, в результате которых повреждения получили более 280 объектов портовой инфраструктуры, уничтожено более 100 000 т агропродукции, по данным Минвосстановления.
В то же время украинский морской продовольственный коридор продолжает круглосуточную работу. За более года удалось экспортировать уже более 70 млн т грузов, а это более 2500 судов, вышедших из украинских портов в страны Африки, Азии и Европы.
Украина с начала маркетингового года экспортировала 11,2 млн т зерновых и зернобобовых, что на 54%, или в 1,5 раза, больше прошлогоднего показателя (7,2 млн т). В частности, в октябре экспортировано 731 000 т (+59%), по данным Гостаможслужбы.
В портах Черноморск, Южный и Одесса усилят оборонные мероприятия, сообщил 22 октября вице-премьер-министр по восстановлению, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба. По его словам, дополнительно будут выделены средства на восстановление инфраструктуры одесского порта.
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