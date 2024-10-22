Мобільні укриття та відновлення інфраструктури. Уряд підвищить оборонні заходи у морських портах Одещини

За час дії українського коридору до трьох портів зайшло понад 2800 суден, якими направляється продукція до понад 50 країн світу.

У портах Чорноморськ, Південний та Одеса посилять оборонні заходи, повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. За його словами, додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту.

Ключові факти

Стабільна робота українських портів та українського морського коридору гарантує продовольчу стабільність у світі, тому, питання безпеки портів, персоналу та суден є першочерговим, пояснив Кулеба.

«Посилюємо оборонні заходи в кожному порті. Впроваджуємо додаткові дії, що підвищать рівень обороноздатності та безпеки», – повідомив він.

Передбачено додатковий захист персоналу підприємств на території морського порту, в тому числі облаштування локацій мобільними укриттями.

«Додатково будуть виділені кошти на відновлення інфраструктури одеського порту. Зокрема, це включатиме модернізацію ключових об’єктів та посилення загальної захищеності портових територій», – сказав Кулеба.

Наразі на підхід до портів Одеса, Чорноморськ та Південний очікують 86 суден, які мають експортувати майже 2 млн т вантажів. Попри регулярні обстріли росією по українській інфраструктурі, в тому числі по цивільних судах та зерносховищах, Україна продовжує бути гарантом продовольчої безпеки світу.

Контекст

У ніч на 6 жовтня країна-агресор обстріляла цивільне судно PARESA під прапором Сент-Кітс і Невіс в порту Південний.

Україна з початку маркетингового року експортувала 11,2 млн т зернових і зернобобових, що на 54% або у 1,5 раза більше минулорічного показника (7,2 млн т). Зокрема, у жовтні експортовано 731 000 т (+59%), повідомила 7 жовтня пресслужба Мінагрополітики з посиланням на дані Держмитслужби.

Загалом РФ пошкодила вже понад два десятки цивільних суден. За час повномасштабного вторгнення відбулося понад 50 атак на портову інфраструктуру, внаслідок яких пошкоджень зазнали понад 280 об’єктів портової інфраструктури, знищено – понад 100 000 т агропродукції, за даними Мінвідновлення.

Український морський продовольчий коридор продовжує цілодобову роботу. За понад рік вдалося експортувати вже більше 70 млн т вантажів, а це понад 2500 суден, які вийшли з українських портів до країн Африки, Азії та Європи.