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Украина готова добывать редкоземельные металлы вместе с партнерами – Зеленский

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Ранее Зеленский уже обсуждал этот вопрос с Трампом /Getty Images

Ранее Зеленский уже обсуждал этот вопрос с Трампом Фото Getty Images

Украина готова к сотрудничеству в добыче полезных ископаемых с партнерами, поддерживающими ее обороноспособность, заявил президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Киеве 4 февраля, передает «Интерфакс-Украина». Таким образом он прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о передаче редкоземельных металлов в обмен на помощь.

Подробности

  • «Мы открыты к тому, что полезные ископаемые могут быть разработаны с нашими партнерами, которые помогают нам защитить нашу землю и толкают врага назад своим оружием, своим присутствием, санкционными пакетами. И это совершенно справедливо. Я об этом говорил еще в сентябре, когда у нас была встреча с президентом Трампом», – заявил Зеленский.
  • Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в плане восстановления Украины предусмотрено привлечение инвестиций в сферу добычи полезных ископаемых.
  • «Мы готовы приветствовать американские компании с инвестициями в этот сектор. Почему это важно? Если эта сфера остается без надлежащего контроля, Россия может привести туда другие страны, такие как Иран и Северная Корея. Это реальные угрозы, которые я обсуждал с ним», – подчеркнул президент.
  • Зеленский считает, что американские компании заинтересованы в выходе на украинский рынок и будут активно развивать этот сектор в Украине.

Контекст

Один из ключевых пунктов плана победы президента Владимира Зеленского предусматривает привлечение западных инвесторов к добыче стратегических полезных ископаемых, таких как литий и титан. Украина готова делиться своими природными ресурсами с партнерами, поддерживающими ее оборонные усилия. Подробнее о причинах этой инициативы читайте в материале Forbes Ukraine.

Тем временем Дональд Трамп заявил, что переговоры с Украиной и Россией продолжаются «достаточно хорошо». Спецпредставитель Трампа по Украине и России Кит Келлог планирует посетить Киев после 11 февраля, сообщает Radio NV со ссылкой на источники.

3 февраля Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы продлить поддержку Украины в обмен на доступ к ее редкоземельным металлам. Он отметил, что в Вашингтоне работают над обеспечением гарантий для Украины.

О потенциале украинских полезных ископаемых, которые оцениваются в триллионы долларов, и о препятствиях на пути этих договоренностей читайте здесь.

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