Україна готова видобувати рідкісноземельні метали разом із партнерами – Зеленський

Україна готова до співпраці у видобутку корисних копалин із партнерами, які підтримують її обороноздатність, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Києві 4 лютого, передає «Інтерфакс-Україна» . Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про можливість обміну рідкісноземельних металів на військову допомогу.

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«Ми відкриті до того, що корисні копалини можуть бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли у нас була зустріч із президентом Трампом», – заявив Зеленський.

Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у плані відновлення України передбачено залучення інвестицій у сферу видобутку корисних копалин.

«Ми готові вітати американські компанії з інвестиціями у цей сектор. Чому це важливо? Якщо ця сфера залишиться без належного контролю, Росія може привести туди інші країни, такі як Іран і Північна Корея. Це реальні загрози, які я обговорював із ним», – наголосив президент.

Зеленський сподівається, що американські компанії зацікавлені у виході на український ринок та активно розвиватимуть цей сектор в Україні.

Контекст

Один із ключових пунктів плану перемоги президента Володимира Зеленського передбачає залучення західних інвесторів до видобутку стратегічних корисних копалин, таких як літій і титан. 3 лютого Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією проходять «досить добре» і що США готові продовжити підтримку України в обмін на доступ до її рідкісноземельних металів. Спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог планує відвідати Київ після 11 лютого.

Про потенціал українських корисних копалин, які оцінюються в трильйони доларів, та про перешкоди на шляху цих домовленостей читайте тут.