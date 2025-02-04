Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

Україна готова видобувати рідкісноземельні метали разом із партнерами – Зеленський

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Раніше Зеленський вже обговорював це питання з Трампом /Getty Images

Раніше Зеленський вже обговорював це питання з Трампом Фото Getty Images

Україна готова до співпраці у видобутку корисних копалин із партнерами, які підтримують її обороноздатність, заявив президент Володимир Зеленський під час пресконференції з очільником МАГАТЕ Рафаелем Гроссі у Києві 4 лютого, передає «Інтерфакс-Україна». Так він прокоментував заяву президента США Дональда Трампа про можливість обміну рідкісноземельних металів на військову допомогу.

Деталі 

  • «Ми відкриті до того, що корисні копалини можуть бути розроблені з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю, санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо. Я про це говорив ще у вересні, коли у нас була зустріч із президентом Трампом», – заявив Зеленський.
  • Президент Володимир Зеленський підтвердив, що у плані відновлення України передбачено залучення інвестицій у сферу видобутку корисних копалин.
  • «Ми готові вітати американські компанії з інвестиціями у цей сектор. Чому це важливо? Якщо ця сфера залишиться без належного контролю, Росія може привести туди інші країни, такі як Іран і Північна Корея. Це реальні загрози, які я обговорював із ним», – наголосив президент.
  • Зеленський сподівається, що американські компанії зацікавлені у виході на український ринок та активно розвиватимуть цей сектор в Україні.

Контекст

Один із ключових пунктів плану перемоги президента Володимира Зеленського передбачає залучення західних інвесторів до видобутку стратегічних корисних копалин, таких як літій і титан. 3 лютого Дональд Трамп заявив, що переговори з Україною та Росією проходять «досить добре» і що США готові продовжити підтримку України в обмін на доступ до її рідкісноземельних металів. Спецпредставник Трампа по Україні та Росії Кіт Келлог планує відвідати Київ після 11 лютого.

Про потенціал українських корисних копалин, які оцінюються в трильйони доларів, та про перешкоди на шляху цих домовленостей читайте тут.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні