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Ценные металлы в обмен на оружие. Украина способна предложить Трампу полезные ископаемые на триллионы долларов. Что может помешать?

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

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Трамп хочет ценные металлы в обмен на оружие. Что может предложить Украина? Фото Shutterstock

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Кажется, Украина нашла ключ к новому главе Белого дома Дональду Трампу: редкоземельные металлы, а также литий, титан, графит, залежами которых изобилует украинская земля. Что именно Украина может предложить Трампу?

США собираются заключить с властями Украины соглашение, согласно которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы, сообщил президент Дональд Трамп 3 февраля журналистам в Белом доме.

В вопросе урегулирования российско-украинской войны достигнут «большой прогресс», отметил Трамп. «Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами», – пояснил он.

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