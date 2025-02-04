Ценные металлы в обмен на оружие. Украина способна предложить Трампу полезные ископаемые на триллионы долларов. Что может помешать?

Кажется, Украина нашла ключ к новому главе Белого дома Дональду Трампу : редкоземельные металлы, а также литий, титан, графит, залежами которых изобилует украинская земля. Что именно Украина может предложить Трампу?

США собираются заключить с властями Украины соглашение, согласно которому Киев будет получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы, сообщил президент Дональд Трамп 3 февраля журналистам в Белом доме.

В вопросе урегулирования российско-украинской войны достигнут «большой прогресс», отметил Трамп. «Мы стремимся заключить соглашение с Украиной, в рамках которого они будут обеспечивать то, что мы им даем, своими редкоземельными металлами и другими вещами», – пояснил он.