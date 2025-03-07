Україна і Франція затвердили 19 проєктів із відновлення критичної інфраструктури. На що спрямують €200 млн

Україна і Франція затвердили 19 проєктів із відновлення критичної інфраструктури в межах угоди на €200 млн, яка була укладена в жовтні 2024 року в Києві. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки 7 березня.
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Деталі
- Під час візиту першої віцепремʼєрки – міністерки економіки Юлії Свириденко до Парижу сторони спільно опрацювали десятки заявок, і уряд затвердив перші 19 проєктів на засіданні Стратегічної інвестиційної ради.
- Це проєкти у сфері охорони здоровʼя, енергетики, інфраструктури, гуманітарного розмінування та інших напрямків. Усі відібрані проєкти будуть реалізовані в терміни від пʼяти до 16 місяців.
- Кошти також підуть на гуманітарне розмінування. Це критично важливо для відновлення господарської діяльності у прифронтових та деокупованих регіонах, зазначило Мінекономіки.
- Під час зустрічі були презентовані проєкти у сферах енергетики, критичної інфраструктури, охорони здоров’я та розмінування, які фінансує уряд Франції та імплементує французький фонд цивільних грантів.
Затверджені проєкти
Інфраструктура
1. REFASTIV – будівництво автономного району з власною водою та електроенергією у Фастові. Виконує: X-TU Architects, NOVAKAMP, Ateliers de France (€15 млн, термін реалізації – 16 міс.).
2. Закупівля мобільних радарів для цивільного повітряного руху. Виконує: Thalès LAS France (€8,9 млн, 12 міс.).
Вода
3. Зміцнення та забезпечення водопостачання в Кривому Розі. Виконує: Saint Gobain PAM (€14,9 млн, 15 міс.)
Охорона здоровʼя
4. Забезпечення системами ультразвукової діагностики — 150 ехографів для медзакладів. Виконує: Sonoscanner (€2,9 млн, 7 міс.).
5. Зміцнення спроможності реабілітації після ампутацій через створення та підтримку мікроклінік і адаптацію закладів. Виконує: Resilience Orthopedics (€4 млн, 5 міс.)
6. Реконструкція реабілітаційного центру у Вінницькій області. Виконує: Ginger International, Ellipse Projects (€15 млн, 16 міс.).
7. Забезпечення обладнанням для механізованої серцево-легеневої реанімації. Виконує: Schiller Medical (€5,8 млн, 8 міс.).
8. Забезпечення портативними рентгенівськими апаратами – 120 мобільних рентген-апаратів. Виконує: DMS Imaging (€10,9 млн, 12 міс.)
9. Розвиток можливостей реабілітації після ампутацій – оснащення 45 медзакладів. Виконує: Dessintey (€8 млн, 15 міс.).
10. Розвиток телемедичних мереж у п'яти областях. Виконує: C3Medical (€4,3 млн)
Енергетика
11. Будівництво цифрової підстанції у Київській області. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (€11 млн, 16 міс.).
12. Енергонезалежність – постачання мобільних електричних підстанцій. Виконує: GE Vernova Grid Solutions SAS (€13 млн, 16 міс.).
13. Встановлення мобільних сонячних генераторів для медичних та освітніх закладів у Київській області. Виконує: Industrial Packing Solutions (€11,8 млн, 10 міс.).
14. Відновлення та модернізація електрообладнання харківських тепломереж для забезпечення теплопостачання. Виконує: Schneider Electric France (€6,7 млн, 5 міс.)
15. Модернізація енергетичного обладнання «Харківводоканалу» для сталого водопостачання та водовідведення. Виконує: Schneider Electric France (€8,9 млн, 8 міс.).
16. Мобільні електропідстанції. Виконує: EDF International Networks (€13 млн, 16 міс).
Безпека та розмінування
17. Обладнання для розмінування та навчання. Виконує: Exail Robotics (€14,6 млн, 12 міс.).
18. Збільшення спроможності ДСНС у сфері гуманітарного розмінування. Виконує: CNIM Systèmes Industriels, CEFA (€14,9 млн, 16 міс.).
19. 40 роботів-пожежників. Виконує: Shark Robotics (€14,5 млн, 9 міс.)
Загалом – близько €200 млн інвестицій у критичну інфраструктуру України.
Контекст
У жовтні 2024 року Україна і Франція підписали Імплементаційну угоду до Грантової угоди між країнами, що відкрила можливість залучити €200 млн грантової допомоги. До 50% цих коштів буде спрямовано на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення.
Ці проєкти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25 000 українців.
Ключові сектори, які отримають фінансування, – охорона здоровʼя, енергетика, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктура, сільське господарство, переробка відходів та житлове будівництво.
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