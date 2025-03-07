Правительство выделило более 10 млрд грн на восстановление общин. На какие проекты направят средства

Кабинет министров принял ряд решений по ускорению восстановления общин в Украине, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания 7 марта. В частности, разрешил Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА) передать более 1,8 млрд грн на восстановление Украины.

Ключевые факты

Правительство выделило дополнительные 5 млрд грн на проекты восстановления в 12 областях. Деньги будут направлены на реализацию 150 проектов в рамках совместной программы с Европейским инвестиционным банком по ремонту и строительству больниц, школ, детских садов, восстановлению водоснабжения и энергоэффективности. «Это проекты, которые ощутимо улучшат жизнь наших общин и граждан», – пояснил Шмыгаль.

Еще правительство выделило 5,2 млрд грн на экспериментальный проект комплексного восстановления пяти населенных пунктов: Бородянка в Киевской области, Тростянец в Сумской области, Циркуны в Харьковской области, Посад-Покровское в Херсонской области и Ягодное в Черниговской области. Средства будут направлены на капитальный ремонт и строительство нового жилья в этих общинах, а также ресурсы будут направлены на восстановление и модернизацию тепло-, газо- и водоснабжения. Предусмотрена и реконструкция транспортной и социальной инфраструктуры.

«Восстановление этих населенных пунктов происходит комплексно и сразу проходит по принципу «отстроить лучше, чем было», – подчеркнул Шмыгаль.

Еще 3,3 млрд грн распределят для особо важных проектов в сфере медицины. Деньги пойдут на восстановление Охматдета, на институт рака в Киеве, на центр эндокринной хирургии, на детскую кардиологию в Киеве, на развитие университетской медицины и другие проекты. Распределение средств происходит в рамках реформы публичных инвестиций.

Решение правительства также позволит АРМА передать более 1,8 млрд грн на восстановление Украины. «То есть, как мы и обещали, конфискованные средства подсанкционных лиц будут работать на восстановление нашего государства», – отметил глава Кабмина.

Контекст

По состоянию на 31 декабря 2024 года общая стоимость восстановления Украины после вторжения России выросла до $524 млрд с $486 млрд, свидетельствуют данные Всемирного банка, Организации Объединенных Наций, Европейской комиссии и правительства Украины. Новая оценка выше на 8% по сравнению с последним отчетом годом ранее.

Из общей суммы долгосрочных потребностей в реконструкции и восстановлении больше всего приходится на жилищный сектор (около $84 млрд). Далее следуют транспортный сектор (около $78 млрд), энергетика и добывающая промышленность (около $68 млрд), торговля и промышленность (свыше $64 млрд) и сельское хозяйство (свыше $55 млрд). Только расходы на расчистку и утилизацию завалов во всех секторах достигают почти $13 млрд.