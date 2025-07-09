Украина и Нидерланды в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) выиграли самое масштабное межгосударственное дело против России. В частности, суд признал военное присутствие РФ в Украине с 2014 года, масштабные нарушения прав человека и стремление РФ установить власть над Украиной. Об этом сообщили вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, пресс-службы Минюста, МИД и ЕСПЧ.