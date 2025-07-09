Украина и Нидерланды в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) выиграли самое масштабное межгосударственное дело против России. В частности, суд признал военное присутствие РФ в Украине с 2014 года, масштабные нарушения прав человека и стремление РФ установить власть над Украиной. Об этом сообщили вице-премьер по евроинтеграции и министр юстиции Ольга Стефанишина, пресс-службы Минюста, МИД и ЕСПЧ.
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Масштаб решения
- Судебный процесс по иску Украины и Нидерландов против России длился 11 лет, к иску присоединились еще 26 стран, общественные организации, Фонд авиакатастрофы MH17 и индивидуальные заявители, отметила Стефанишина.
- Решение ЕСПЧ является беспрецедентным, добавляет вице-премьер. Это, по ее словам, «самое масштабное осуждение агрессора в истории Совета Европы и, возможно, в новейшей истории».
- Дело фактически объединило четыре межгосударственные жалобы в ЕСПЧ. Три – от Украины: о нарушении прав человека во время конфликта на Донбассе, похищении детей с 2014 года, нарушении прав человека во время полномасштабного вторжения. Одну – от Нидерландов о сбитом самолете MH17 в небе над Донбассом летом 2014-го.
- ЕСПЧ – это международный суд на базе Совета Европы, рассматривающий нарушение Европейской конвенции по правам человека 1950 года. Россию исключили из Совета Европы в марте 2022-го, но нормы конвенции действовали для нее еще полгода – до 16 сентября 2022-го.
Что установил ЕСПЧ
- Суд установил, что военные атаки российских сил на суверенной территории Украины с 11 мая 2014-го по 16 сентября 2022 года были стратегически направлены на установление власти и контроля над территориями, инфраструктурой и населением Украины, передает Стефанишина решение суда.
- Действия России в Украине беспрецедентны по характеру и масштабу насилия, а заявления руководства РФ о праве Украины на существование и независимость представляют угрозу мирному сосуществованию в Европе и подрывают сами основы демократии, говорится в объяснении вице-премьера.
- Суд признал, что агрессия России сопровождалась масштабным и умышленным нарушением прав человека, включая внесудебные казни, пытки, депортацию детей, уничтожение частной собственности, подавление свободы слова, религии и образования на украинском языке, отмечают в МИД. Беспрецедентные нарушения прав человека не могли быть совершены без прямого одобрения, поощрения и поддержки высших органов власти РФ.
- Отдельное внимание уделено преступлениям против украинских детей, объясняют в МИДе. Незаконное перемещение и усыновление украинских несовершеннолетних признано административной практикой, противоречащей Европейской конвенции по правам человека.
- Россия также ответственна за убийство 298 гражданских на борту MH17. Это было нарушением права на жизнь и не является законным актом войны. РФ нарушила обязанность провести расследование и препятствовала международному расследованию.
К чему суд обязал Россию
- К двум шагам, объясняет Стефанишина. Первый – освободить или безопасно вернуть всех лиц, лишенных свободы на оккупированных территориях с 11 мая 2014-го по 16 сентября 2022 года. Сотрудничать в создании независимого международного механизма для установления каждого перемещенного в РФ украинского ребенка и его воссоединения с семьей.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков уже заявил, что РФ считает решение суда никчемным и не собирается его выполнять.
Будут ли компенсации
- ЕСПЧ установил, что этот вопрос еще не готов к решению, говорится в объяснении Минюста. Однако отмечено, что любое будущее присуждение компенсации Украине должно учитывать создание Реестра ущерба Советом Европы и текущие обсуждения будущего компенсационного механизма.
- Украина будет добиваться справедливости для пострадавших от российской агрессии, заверили в МИД. В частности, будет добиваться создания Спецтрибунала по поводу преступления агрессии, международного компенсационного механизма и возвращения депортированных детей.
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