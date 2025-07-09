Україна і Нідерланди у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) виграли наймасштабнішу міждержавну справу проти Росії. Зокрема, суд визнав військову присутність РФ в Україні з 2014-го, масштабні порушення прав людини та прагнення РФ встановити владу над Україною. Про це повідомили віцепрем’єрка з євроінтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пресслужби Мін’юсту, МЗС та ЄСПЛ.