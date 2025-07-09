Україна і Нідерланди у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) виграли наймасштабнішу міждержавну справу проти Росії. Зокрема, суд визнав військову присутність РФ в Україні з 2014-го, масштабні порушення прав людини та прагнення РФ встановити владу над Україною. Про це повідомили віцепрем’єрка з євроінтеграції і міністерка юстиції Ольга Стефанішина, пресслужби Мін’юсту, МЗС та ЄСПЛ.
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Масштаб рішення
- Судовий процес за позовом України та Нідерландів проти Росії тривав 11 років, до позову приєдналися ще 26 країн, громадські організації, Фонд авіакатастрофи MH17 та індивідуальні заявники, зазначила Стефанішина.
- Рішення ЄСПЛ є безпрецедентним, додає віцепрем’єрка. Це, за її словами, «найбільш масштабне засудження агресора в історії Ради Європи і, можливо, у новітній історії».
- Справа фактично об’єднала чотири міждержавні скарги до ЄСПЛ. Три – від України: про порушення прав людини під час конфлікту на Донбасі, викрадення дітей з 2014 року, порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення. Одну – від Нідерландів про збиття літака MH17 у небі над Донбасом влітку 2014-го.
- ЄСПЛ – це міжнародний суд на базі Ради Європи, який розглядає порушення Європейської конвенції з прав людини 1950 року. Росію виключили з Ради Європи у березні 2022-го, але норми конвенції діяли для неї ще пів року – до 16 вересня 2022-го.
Що встановив ЄСПЛ
- Суд встановив, що військові атаки російських сил на суверенній території України з 11 травня 2014-го до 16 вересня 2022 року були стратегічно спрямовані на встановлення влади й контролю над територіями, інфраструктурою та населенням України, переказує Стефанішина рішення суду.
- Дії Росії в Україні безпрецедентні за характером і масштабом насильства, а заяви керівництва РФ щодо права України на існування та незалежність становлять загрозу мирному співіснуванню в Європі та підривають самі основи демократії, йдеться у поясненні віцепрем’єрки.
- Суд визнав, що агресія Росії супроводжувалася масштабним і умисним порушенням прав людини, включно з позасудовими стратами, тортурами, депортацією дітей, знищенням приватної власності, придушенням свободи слова, релігії та освіти українською мовою, зазначають в МЗС. Безпрецедентні порушення прав людини не могли бути скоєні без прямого схвалення, заохочення та підтримки вищих органів влади РФ.
- Окрема увага приділена злочинам проти українських дітей, пояснюють в МЗС. Незаконне переміщення та усиновлення українських неповнолітніх визнане адміністративною практикою, що суперечить Європейській конвенції з прав людини.
- Росія також відповідальна за вбивство 298 цивільних на борту MH17. Це було порушенням права на життя і не є законним актом війни. РФ порушила обов’язок провести розслідування і перешкоджала міжнародному розслідуванню.
До чого суд зобов’язав Росію
- До двох кроків, пояснює Стефанішина. Перший – звільнити або безпечно повернути всіх осіб, позбавлених свободи на окупованих територіях з 11 травня 2014-го до 16 вересня 2022 року. Співпрацювати у створенні незалежного міжнародного механізму для встановлення кожної переміщеної до РФ української дитини та її воз’єднання з родиною.
- Речник Кремля Дмитро Пєсков уже заявив, що РФ вважає рішення суду нікчемним та не збирається його виконувати.
Чи будуть компенсації
- ЄСПЛ встановив, що це питання ще не готове до розв’язання, йдеться у поясненні Мін’юсту. Проте зазначено, що будь-яке майбутнє присудження компенсації Україні має враховувати створення Реєстру збитків Радою Європи та поточні обговорення щодо майбутнього компенсаційного механізму.
- Україна надалі домагатиметься справедливості для постраждалих від російської агресії, запевнили в МЗС. Зокрема, домагатиметься створення Спецтрибуналу щодо злочину агресії, міжнародного компенсаційного механізму та повернення депортованих дітей.
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