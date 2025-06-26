У Страсбурзі президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про це повідомляє Офіс президента 26 червня.

Ключові факти

Президент назвав важливим досягненням те, що в статуті Спеціального трибуналу чітко зазначено: відповідальність за злочини нестимуть глава держави, глава уряду та міністр закордонних справ – без жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що вони не уникнуть покарання навіть після того, як уже не обійматимуть свої посади.

Судитимуть росіян та їхніх спільників, відповідальних за злочин агресії проти України, у Гаазі – місті міжнародного правосуддя.

«Сьогоднішня угода і цей трибунал дають нам справжній шанс забезпечити справедливість за злочин агресії. Інші інституції, навіть міжнародні, не мають необхідних інструментів для цього. Ми повинні чітко показати: агресія призводить до покарання. І ми маємо зробити це разом – усією Європою», – сказав президент.

Спеціальний трибунал також співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом. Провадження можуть розслідувати паралельно обидві інституції, не перешкоджаючи роботі одна одної.

До роботи щодо створення Спецтрибуналу приєдналися 39 держав, ЄС і Рада Європи. Підготовка тривала понад два роки.

Цьогоріч 9 травня у Львові коаліція держав офіційно підтримала створення Спеціального трибуналу.

Контекст

У травні 2023-го президент України Володимир Зеленський, виступаючи у Гаазі, закликав до створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України.

У травні 2025-го заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра заявила, що цьогоріч розпочнеться формування спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Початок роботи трибуналу очікується вже наступного року.

У травні цього року комітет міністрів Ради Європи підтримав створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України. Комітет підтвердив свою непохитну відданість Україні на її шляху до справедливості та відновлення, запустивши процес створення спеціального трибуналу зі злочину агресії.