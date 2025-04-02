Україна отримає $432 млн від Світового банку на ремонт мостів та доріг

Україна залучає $432 млн від Світового банку на відновлення транспортної інфраструктури, відповідні угоди в рамках проєкту DRIVE були підписані в Києві між Мінрозвитку та Світовим банком, повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль 2 квітня.

Ключові факти

Проєкт передбачає капітальний ремонт доріг і мостів у 19 регіонах, реформу національних автомобільних доріг, встановлення модульних мостів, а також технічну допомогу. Його реалізацією займатиметься Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Проєкт «Створення стійкої інфраструктури у вразливих середовищах в Україні» (DRIVE) був схвалений Радою директорів Світового банку наприкінці минулого місяця. Частина фінансування включає $212 млн від МБРР за підтримки уряду Японії та $10 млн від Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Основним напрямком проєкту є підтримка національної мережі доріг – $270,48 млн, за які буде здійснено ремонт доріг і мостів, їхнє утримання, капітальні роботи, підтримка проєктування та нагляд за будівництвом, ще $90 млн підуть на реформування автомобільних доріг і транспортної галузі.

Додаткові $39 млн будуть виділені на встановлення аварійних модульних дорожніх мостів та кліматично-розумне збереження ключових ланок дорожньої мережі, на технічну допомогу та управління проєктами спрямують $10 млн.

Контекст

DRIVE доповнює вже діючий проєкт «Відновлення основної логістичної інфраструктури та приєднання до мережі (RELINC)», у рамках якого поставлено модульні дорожні мости та виготовлено 200 вагонів-платформ для нарощування вантажоперевезень та експортного потенціалу «Укрзалізниці».

Загальна вартість відновлення України після вторгнення Росії зросла до $524 млрд із $486 млрд, свідчать дані Світового банку, Організації Обʼєднаних Націй, Європейської комісії та уряду України. Нова оцінка вища на 8% порівняно з останнім звітом рік тому. Серед головних секторів, які постраждали, – житловий сектор (понад 2,5 млн домогосподарств), транспорт, енергетика, торгівля та промисловість, а також освіта.

Із загальної суми довгострокових потреб у реконструкції та відновленні найбільші потреби припадають на житловий сектор (майже $84 млрд) і транспортний сектор (майже $78 млрд).