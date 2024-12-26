Украина получила около $1,2 млрд от Японии через проекты Всемирного банка

В Государственный бюджет Украины поступило более $1,2 млрд от правительства Японии по проектам Всемирного банка, в том числе для поддержки бизнеса в социальной, медицинской сферах, восстановления и образования, сообщает пресс-служба Минфина 26 декабря.

Ключевые факты

Согласно сообщению, поступило $602 млн ссуды в рамках проекта «Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

Целью проекта является обеспечение социальной защиты малообеспеченных и уязвимых слоев населения Украины во время и после войны, улучшение доступа к социальным услугам и помощи, а также усиление системы социальной поддержки для оперативного реагирования на возможные вызовы настоящего и будущего.

Еще $400 млн кредита поступило в декабре 2024 года в рамках выполнения программы «Поддержка восстановления путем разумного фискального управления» (SURGE).

Проект направлен на создание надлежащей среды и институциональных норм для эффективного и подотчетного внедрения и финансирования климатически ориентированного восстановления.

Отмечается, что $250 млн ссуды в течение ноября–декабря – в рамках выполнения программы «Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство» (RISE), направленной на решение критических проблем, препятствующих росту и устойчивому развитию частного сектора.

Еще $220 млн поступило в декабре в рамках выполнения программы «Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность» (THRIVE), направленной на повышение эффективности государственных расходов на здравоохранение.

Также $200 млн в ноябре–декабре – в рамках выполнения программы «Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине» (LEARN), целью которой является улучшение образовательного процесса в Украине в условиях военного состояния путем создания безопасных и комфортных условий для педагогов и учащихся.

По словам министра финансов Сергея Марченко, проекты INSPIRE, SURGE, RISE, THRIVE и LEARN отвечают ключевым приоритетным и наиболее уязвимым сферам в условиях полномасштабной войны.

«Обеспечение населения неотложными социальными услугами, создание благоприятной бизнес-среды, внедрение восстановления, а также улучшение образовательного процесса – те направления, которые остаются у правительства на повестке дня», – подчеркнул Марченко.

Контекст

20 декабря министр финансов Сергей Марченко и региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Боб Сом подписали финансовые соглашения в рамках программы.

В частности, заключено грантовое соглашение на $1 млрд от США – первый транш из фонда FORTIS Ukraine FIF, финансируемого за счет инициативы G7 объемом $50 млрд, где взнос США составляет $20 млрд. Подписан заем на $1,05 млрд с гарантиями правительств Японии и Великобритании.

24 декабря Украина получила транш в размере $1 млрд от Японии и Великобритании в рамках программы Всемирного банка в поддержку реформ. Привлеченные средства будут направлены на укрепление экономики и финансирование приоритетных расходов в социальной и гуманитарной сферах.