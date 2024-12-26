Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку

До Державного бюджету України надійшло понад $1,2 млрд від уряду Японії за проєктами Світового банку, зокрема для підтримки бізнесу у соціальній, медичній сферах, відновлення та освіти, повідомляє пресслужба Мінфіна 26 грудня.
Ключові факти
- Згідно з повідомленням, надійшло $602 млн позики в межах проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).
- Проєкт має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення та майбутнього.
- Ще $400 млн кредиту надійшли у грудні 2024 року в рамках виконання програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).
- Проєкт спрямовано на створення належного середовища та інституційних норм для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення.
- Зазначається, що $250 млн позики протягом листопада–грудня – в рамках виконання програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), спрямованої на вирішення критичних проблем, що перешкоджають зростанню та сталому розвитку приватного сектору.
- Ще $220 млн надійшло у грудні в рамках виконання програми «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE), спрямованої на підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я.
- Також $200 млн у листопаді–грудні – в рамках виконання програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN), метою якої є покращення освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних та комфортних умов для освітян та учнів.
- За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проєкти INSPIRE, SURGE, RISE, THRIVE та LEARN відповідають ключовим пріоритетним та найбільш вразливим сферам в умовах повномасштабної війни.
- «Забезпечення населення нагальними соціальними послугами, створення сприятливого бізнес-середовища, впровадження відновлення, а також покращення освітнього процесу – ті напрями, які залишаються в уряді на порядку денному», – наголосив Марченко.
Контекст
20 грудня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми.
Зокрема, укладено грантову угоду на $1 млрд від США – перший транш із фонду FORTIS Ukraine FIF, фінансованого за рахунок ініціативи G7 обсягом $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Підписано позику на $1,05 млрд із гарантіями урядів Японії та Великої Британії.
24 грудня Україна отримала транш обсягом $1 млрд від Японії та Великої Британії у межах програми Світового банку на підтримку реформ. Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.
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