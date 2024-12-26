Україна отримала близько $1,2 млрд від Японії через проєкти Світового банку

До Державного бюджету України надійшло понад $1,2 млрд від уряду Японії за проєктами Світового банку, зокрема для підтримки бізнесу у соціальній, медичній сферах, відновлення та освіти, повідомляє пресслужба Мінфіна 26 грудня.

Ключові факти

Згідно з повідомленням, надійшло $602 млн позики в межах проєкту «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (INSPIRE).

Проєкт має на меті забезпечення соціального захисту малозабезпечених та вразливих верств населення України під час та після війни, покращення доступу до соціальних послуг та допомоги, а також посилення системи соціальної підтримки для оперативного реагування на можливі виклики сьогодення та майбутнього.

Ще $400 млн кредиту надійшли у грудні 2024 року в рамках виконання програми «Підтримка відбудови шляхом розумного фіскального управління» (SURGE).

Проєкт спрямовано на створення належного середовища та інституційних норм для ефективного і підзвітного впровадження та фінансування кліматично-орієнтованого відновлення.

Зазначається, що $250 млн позики протягом листопада–грудня – в рамках виконання програми «Стійке, інклюзивне та екологічно збалансоване підприємництво» (RISE), спрямованої на вирішення критичних проблем, що перешкоджають зростанню та сталому розвитку приватного сектору.

Ще $220 млн надійшло у грудні в рамках виконання програми «Трансформація охорони здоров’я шляхом реформи та інвестицій в ефективність» (THRIVE), спрямованої на підвищення ефективності державних витрат на охорону здоров’я.

Також $200 млн у листопаді–грудні – в рамках виконання програми «Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні» (LEARN), метою якої є покращення освітнього процесу в Україні в умовах воєнного стану шляхом створення безпечних та комфортних умов для освітян та учнів.

За словами міністра фінансів Сергія Марченка, проєкти INSPIRE, SURGE, RISE, THRIVE та LEARN відповідають ключовим пріоритетним та найбільш вразливим сферам в умовах повномасштабної війни.

«Забезпечення населення нагальними соціальними послугами, створення сприятливого бізнес-середовища, впровадження відновлення, а також покращення освітнього процесу – ті напрями, які залишаються в уряді на порядку денному», – наголосив Марченко.

Контекст

20 грудня міністр фінансів Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом підписали фінансові угоди в межах програми.

Зокрема, укладено грантову угоду на $1 млрд від США – перший транш із фонду FORTIS Ukraine FIF, фінансованого за рахунок ініціативи G7 обсягом $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Підписано позику на $1,05 млрд із гарантіями урядів Японії та Великої Британії.

24 грудня Україна отримала транш обсягом $1 млрд від Японії та Великої Британії у межах програми Світового банку на підтримку реформ. Залучені кошти спрямують на зміцнення економіки та фінансування пріоритетних видатків у соціальній та гуманітарній сферах.