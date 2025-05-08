Украина получила очередной €1 млрд от ЕС, обеспеченный доходами от активов РФ

Украина получила €1 млрд от Европейского союза в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом 8 мая сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Подробности

Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов российского центробанка.

«Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства», – отметил Шмыгаль.

Контекст

В июне 2024 года лидеры G7 договорились выделить Украине $50 млрд кредита, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов. Партнеры решили направить прибыль от этих активов на военную поддержку и восстановление Украины.

По соглашению, ЕС и США внесут по $20 млрд, а $10 млрд распределят между Великобританией, Японией и Канадой.

Первый транш на €1 млрд от ЕС Украина получила в марте.