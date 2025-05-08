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Украина получила очередной €1 млрд от ЕС, обеспеченный доходами от активов РФ

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Украина получила €1 млрд от Европейского союза в рамках программы Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом 8 мая сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Подробности

  • Эти средства обеспечены за счет доходов от обездвиженных активов российского центробанка.
  • «Направим эти финансы на покрытие критически важных расходов бюджета и укрепление нашего государства», – отметил Шмыгаль.

Контекст

В июне 2024 года лидеры G7 договорились выделить Украине $50 млрд кредита, который будет погашаться доходами от замороженных российских активов. Партнеры решили направить прибыль от этих активов на военную поддержку и восстановление Украины.

По соглашению, ЕС и США внесут по $20 млрд, а $10 млрд распределят между Великобританией, Японией и Канадой.

Первый транш на €1 млрд от ЕС Украина получила в марте.

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