Україна отримала €1 млрд від ЄС, забезпечений доходами від російських активів

Україна отримала €1 млрд від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це йдеться у прес-релізі на сайті Єврокомісії та повідомив 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів, уточнив премʼєр.

За його словами, кошти спрямовуються на пріоритетні видатки держбюджету.

Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже €4 млрд, зазначив Шмигаль.

Брюссель заявив, що готовий передати решту коштів макрофінансової допомоги відповідно до потреб України, як до того закликали європейські лідери на спеціальній європейській раді на початку березня.

Надані кошти будуть використані для підтримки макроекономічної стабільності України, відновлення інфраструктури та продовження боротьби з російською агресією, сказав єврокомісар з економіки й виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс.

«Ми допомагаємо економіці України залишатися на курсі та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Контекст

У червні 2024 року лідери G7 домовилися виділити Україні $50 млрд кредиту, який погашатиметься доходами від заморожених російських активів. Партнери вирішили спрямувати прибуток від цих активів на військову підтримку та відбудову України.

За угодою, ЄС і США внесуть по $20 млрд, а $10 млрд розподілять між Великою Британією, Японією та Канадою.

13 березня Україна отримала перший транш від Канади в розмірі $1,7 млрд.