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Україна отримала €1 млрд від ЄС, забезпечений доходами від російських активів

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Україна отримала €1 млрд від Європейського Союзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). Про це йдеться у прес-релізі на сайті Єврокомісії та повідомив 20 березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

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Деталі

  • Від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів, уточнив премʼєр. 
  • За його словами, кошти спрямовуються на пріоритетні видатки держбюджету. 
  • Загалом за ініціативою G7 європейські партнери надали Україні вже €4 млрд, зазначив Шмигаль.
  • Брюссель заявив, що готовий передати решту коштів макрофінансової допомоги відповідно до потреб України, як до того закликали європейські лідери на спеціальній європейській раді на початку березня.
  • Надані кошти будуть використані для підтримки макроекономічної стабільності України, відновлення інфраструктури та продовження боротьби з російською агресією, сказав єврокомісар з економіки й виробництва, імплементації та спрощення Валдіс Домбровскіс.
  • «Ми допомагаємо економіці України залишатися на курсі та відновлювати критичну інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Контекст

У червні 2024 року лідери G7 домовилися виділити Україні $50 млрд кредиту, який погашатиметься доходами від заморожених російських активів. Партнери вирішили спрямувати прибуток від цих активів на військову підтримку та відбудову України.

За угодою, ЄС і США внесуть по $20 млрд, а $10 млрд розподілять між Великою Британією, Японією та Канадою. 

13 березня Україна отримала перший транш від Канади в розмірі $1,7 млрд.

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