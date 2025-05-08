Україна отримала черговий €1 млрд від ЄС, забезпечений доходами від активів РФ

Україна отримала €1 млрд від Європейського союзу в межах програми Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Про це 8 травня повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

Деталі

Ці кошти забезпечені за рахунок прибутків від знерухомлених активів російського центробанку.

«Спрямуємо ці фінанси на покриття критично важливих видатків бюджету та зміцнення нашої держави», – зазначив Шмигаль.

Контекст

Це вже четвертий такий транш від ЄС обсягом €1 млрд, за даними Мінфіну. Ініціатива ERA передбачає спрямування Україні $50 млрд, з яких внесок ЄС складає €18,1 млрд (близько $20 млрд).

Загалом, у межах ініціативи, вже залучено від ЄС €6 млрд. Очікується, що кошти від ЄС надходитимуть частинами до кінця року.