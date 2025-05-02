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Украина получит от Японии $3 млрд, обеспеченных доходами от замороженных российских активов

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

Кабинет Министров утвердил соглашение с Японией, которое позволит получить около $3 млрд в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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  • «Эти средства будут обеспечены доходами от замороженных российских активов и направлены на приоритетные расходы бюджета, восстановление и развитие Украины», – отметил Шмыгаль. Он напомнил, что в целом в рамках данного механизма Украина привлечет $50 млрд.
  • «Рассчитываем, что все обездвиженные активы агрессора будут конфискованы и направлены на восстановление Украины», – подчеркнул премьер-министр.

Контекст

В июне 2024-го лидеры G7 согласовали предоставление Украине кредита на $50 млрд, который будет погашен за счет будущих доходов от замороженных российских валютных резервов, составляющих примерно €260 млрд.

В соответствии с соглашением, ЕС и США предоставят по $20 млрд, а остальные $10 млрд будут распределены между Великобританией, Японией и Канадой.

9 апреля ЕС перечислил Украине €1 млрд в рамках инициативы G7. 14 апреля еще почти $1 млрд предоставила Великобритания.

18 апреля министр финансов Сергей Марченко подписал соглашение между Украиной и Японией о предоставлении кредита в размере 471,9 млрд японских иен (около $3 млрд).

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