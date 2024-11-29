Україна отримала від Південної Кореї перші $100 млн з пільгового кредиту на $2,1 млрд

Державний бюджет України отримав перше пільгове фінансування від уряду Республіки Корея. Кредит на $100 млн спрямують на підтримку соціальних послуг, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів 29 листопада.

Деталі

Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних.

Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.

«Вдячний уряду Республіки Корея за посилення співпраці, яка дозволяє мобілізувати ресурси для забезпечення нагальних потреб держбюджету в умовах воєнного стану», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Контекст

У квітні 2024 року уряди України та Кореї уклали Рамкову угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024–2029 років.

Угода передбачає, що уряди мають визначити проєкти-кандидати. Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування мають бути визначені в окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.