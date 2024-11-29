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Україна отримала від Південної Кореї перші $100 млн з пільгового кредиту на $2,1 млрд

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Державний бюджет України отримав перше пільгове фінансування від уряду Республіки Корея. Кредит на $100 млн спрямують на підтримку соціальних послуг, йдеться у повідомленні Міністерства фінансів 29 листопада.

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Деталі

  • Кредит залучається на строк у 20 років, процентна ставка – 1,0% річних. 
  • Пільговий період становить 5 років від дати підписання кредитного договору.
  • «Вдячний уряду Республіки Корея за посилення співпраці, яка дозволяє мобілізувати ресурси для забезпечення нагальних потреб держбюджету в умовах воєнного стану», – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Контекст

У квітні 2024 року уряди України та Кореї уклали Рамкову угоду, яка надає можливість Україні залучати кредити на суму до $2,1 млрд протягом 2024–2029 років. 

Угода передбачає, що уряди мають визначити проєкти-кандидати. Деталі кожного окремого проєкту, сума та умови кредитування мають бути визначені в окремих кредитних угодах, укладених між Експортно-імпортним банком Кореї та позичальником.

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