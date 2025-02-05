Украина вернула из плена 150 защитников (фото)

Украина освободила из российского плена 150 своих защитников. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Среди освобожденных – солдаты, сержанты и офицеры.

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По словам президента, удалось вернуть попавших в плен в Мариуполе и Запорожской области воинов Военно-Морских сил, представителей Воздушных сил, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск, нацгвардейцев, пограничников, терробороновцев и одного полицейского.

Некоторые из них находились в плену более двух лет.

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Контекст

В 2022 году Украина вернула 215 своих защитников, среди которых 10 иностранцев. В обмен на них в Москву вернули Виктора Медведчука и 55 российских оккупантов. Среди освобожденных – военные, пограничники, нацгвардейцы, бойцы ТРО, таможенники и гражданские, включая защитников «Азовстали» и беременных женщин-военных.

10 апреля 2023-го в результате очередного обмена домой вернули 100 украинских защитников. 25 мая того же года еще 106 человек, среди которых были офицеры и бойцы, оборонявшие Бахмут.

30 декабря 2024 года во время 11-го обмена были освобождены 189 украинцев.