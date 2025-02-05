Україна повернула з полону 150 захисників (фото)

Україна звільнила з російського полону 150 своїх захисників. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Серед звільнених – солдати, сержанти та офіцери.

Деталі

За словами президента, вдалося повернути воїнів Військово-Морських сил, які потрапили в полон у Маріуполі та Запорізькій області, представників Повітряних сил, Десантно-штурмових та Сухопутних військ, нацгвардійців, прикордонників, тероборонівців й одного поліцейського.

Деякі з них перебували в полоні понад два роки.

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Контекст

У 2022 році Україна повернула 215 своїх захисників, серед яких були 10 іноземців. В обмін на них до Москви повернули Віктора Медведчука та 55 російських окупантів. Серед звільнених – військові, прикордонники, нацгвардійці, бійці ТрО, митники та цивільні, включаючи захисників «Азовсталі» та вагітних жінок-військових.

10 квітня 2023-го в результаті чергового обміну додому повернули 100 українських захисників. 25 травня того ж року ще 106 осіб, серед яких офіцери та бійці, що обороняли Бахмут.

30 грудня 2024 року під час 11-го обміну були звільнені 189 українців.