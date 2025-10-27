Украина последовательно движется к созданию современного, прозрачного и конкурентного рынка виртуальных активов, который будет соответствовать европейским правилам и стимулировать развитие собственных инновационных компаний. Об этом в комментарии Forbes Ukraine сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко, отвечая на вопросы бизнеса.

Подробности

«Сегодня законопроект №10225-д от 24 апреля 2025-го, устанавливающий понятные и прогнозируемые правила игры для участников крипторынка, проголосован в первом чтении и готовится ко второму чтению в парламенте. Его ключевые положения отвечают требованиям европейского регламента», – отметила премьер.

Законопроект предусматривает создание отдельного специализированного регулятора, действующего в пределах четко определенных полномочий. Его определит правительство. Это позволит обеспечить эффективный надзор и одновременно диалоговое, партнерское взаимодействие между государством и рынком, подчеркнула Свириденко.

«Украина стремится стать региональным хабом для блокчейн- и криптокомпаний, и мы открыты для системного сотрудничества с международными фондами, биржами и локальными стартапами, чтобы выстроить экосистему доверия и инноваций», – констатировала глава правительства.

Контекст

В феврале 2022 года Верховная Рада приняла доработанный законопроект «О виртуальных активах» после вето президента.

Для полноценного действия этого закона парламент должен принять еще один документ, регулирующий налогообложение операций с виртуальными активами. В сентябре Верховная Рада поддержала этот законопроект в первом чтении. Второе чтение потенциально может состояться уже в ноябре, предполагает народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк в комментарии Forbes.

По словам Гетманцева, список вопросов для доработки остается значительным. Какие изменения планируют депутаты ко второму чтению и что ждет инвесторов после принятия закона, читайте в материале Forbes Ukraine.