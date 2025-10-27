Україна послідовно рухається до створення сучасного, прозорого та конкурентного ринку віртуальних активів, який відповідатиме європейським правилам і водночас стимулюватиме розвиток власних інноваційних компаній. Про це в коментарі Forbes Україна повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко, відповідаючи на питання бізнесу.

Деталі

«Сьогодні законопроєкт №10225-д від 24 квітня 2025-го, який встановлює зрозумілі та прогнозовані правила гри для учасників крипторинку, проголосований в першому читанні й готується до другого читання в парламенті. Його ключові положення відповідають вимогами європейського регламенту», – зазначила премʼєрка.

Законопроєкт передбачає створення окремого спеціалізованого регулятора, який діятиме в межах чітко визначених повноважень. Його визначить уряд. Це дозволить забезпечити ефективний нагляд і водночас – діалогову, партнерську взаємодію між державою та ринком, наголосила Свириденко.

«Україна прагне стати регіональним хабом для блокчейн- та криптокомпаній, і ми відкриті до системної співпраці з міжнародними фондами, біржами та локальними стартапами, щоб вибудувати екосистему довіри та інновацій», – констатувала глава уряду.

Контекст

У лютому 2022 року Верховна Рада схвалила доопрацьований законопроєкт «Про віртуальні активи» після вето президента.

Для повноцінної дії цього закону парламент мав ухвалити ще один документ, який регулюватиме оподаткування операцій із віртуальними активами.У вересні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні. Друге читання потенційно може відбутися вже в листопаді, припускає народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк у коментарі Forbes.

За словами Гетманцева, перелік питань для доопрацювання залишається значним. Які зміни планують депутати до другого читання та що чекає на інвесторів після ухвалення закону, читайте в матеріалі Forbes Ukraine.