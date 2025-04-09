Украина представила дрон, способный перехватывать российские «Шахеды»

Украинский оборонно-промышленный комплекс представил дрон для перехвата ударных беспилотников. Он уже уничтожает российские «Шахеды», пишет « Милитарный ».

Подробности

Кадры с разработкой были продемонстрированы на видео президента Владимира Зеленского. Дрон был представлен премьер-министру Бельгии Барту де Веверу, который 8 апреля посетил Киев.

Дрон активно используют для перехвата российских Shahed, за последние два месяца он уничтожил более 20 беспилотников этого типа, заявляют разработчики.

Его можно применять и против менее габаритных целей, в частности разведывательных дронов, осуществляющих разведку над территорией Украины.

Подробные тактико-технические характеристики остаются неизвестными. В то же время разработчики сообщили, что максимальная скорость дрона составляет 200 км/ч, а максимальная высота полета – 5 км.

Этот дрон является наиболее успешным перехватчиком Shahed, который находится на вооружении Сил обороны Украины.

Контекст

Украинские специалисты активно работают над созданием дешевых и высокопроизводительных беспилотников, которые в определенной степени должны заменить дорогостоящие зенитные ракеты при перехвате низкоскоростных и малогабаритных целей.

Бельгийский ОПК уже сделал шаги по совместному с Украиной производству оборонной продукции и ее дальнейшему развитию.

В ноябре 2024 г. был подписан меморандум между Украиной и компанией Thales Belgium. Бельгийская компания поможет Украине организовать совместное производство 70-мм ракет.

Это сотрудничество позволит Украине производить и принять на вооружение бельгийские ракеты FZ275 LGR, созданные на основе 70-мм неуправляемой ракеты с установленной головкой самонаведения с наведением по лазерному лучу.