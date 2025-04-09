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Україна представила дрон, здатний перехоплювати російські «Шахеди»

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Дрон-перехоплювач російських Shahed /пресслужба Володимира Зеленського

Дрон-перехоплювач російських Shahed Фото пресслужба Володимира Зеленського

Український оборонно-промисловий комплекс представив дрон для перехоплення ударних безпілотників. Він уже нищить російські «Шахеди», пише «Мілітарний».

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Деталі

  • Кадри з розробкою були продемонстровані у відео президента Володимира Зеленського. Дрон було представлено прем’єр-міністру Бельгії Барту де Веверу, який 8 квітня відвідав Київ.
  • Дрон активно використовують для перехоплення російських Shahed, за останні два місяці він знищив понад 20 безпілотників цього типу, заявляють розробники.
  • Його можна застосовувати й проти менш габаритних цілей, зокрема розвідувальних дронів, які здійснюють розвідку над територією України.
  • Детальні тактико-технічні характеристики залишаються невідомими. Водночас розробники повідомили, що максимальна швидкість дрона становить 200 км/год, а максимальна висота польоту – 5 км.
  • Цей дрон наразі є найуспішнішим перехоплювачем Shahed, який перебуває на озброєнні Сил оборони України.

Контекст

Українські фахівці активно працюють над створенням дешевих і високопродуктивних безпілотників, які певною мірою мають замінити дорогі зенітні ракети під час перехоплення низькошвидкісних і малогабаритних цілей.

Бельгійський ОПК вже зробив кроки для спільного з Україною виробництва оборонної продукції та її подальшого розвитку.

У листопаді 2024 року був підписаний меморандум між Україною та компанією Thales Belgium. Бельгійська компанія допоможе Україні організувати спільне виробництво 70-мм ракет.

Ця співпраця дозволить Україні виробляти та прийняти на озброєння бельгійські ракети FZ275 LGR, які створені на основі 70-мм некерованої ракети з установленою головкою самонаведення з наведенням по лазерному променю.

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