Украина предлагала Словакии компенсацию за прекращение поставок российского газа – Зеленский

Украина предлагала Словакии компенсацию за возможные потери от остановки транзита российского газа и помощь в поиске альтернативных поставок из ЕС. Об этом написал президент Владимир Зеленский в соцсети X, комментируя визит словацкого премьера Роберта Фицо в Москву .

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Мы готовы были это делать. Фицо не захотел компенсации для словаков. И не хочет сотрудничать с Еврокомиссией. По какой-то причине он считает Москву более выгодной», – написал Зеленский.

Он считает, что у Фицо есть теневые договоренности с главой Кремля Путиным и словацкий премьер «борется за деньги», преследуя личные интересы.

«Это либо торговля государственными интересами, либо работа на собственный карман», – отметил Зеленский.

Контекст

19 декабря в Брюсселе президент Зеленский подчеркнул, что Украина не рассматривает возможность возобновления соглашения с российским «Газпромом» о транзите газа в Европу и исключает идею транспортировки российского газа под видом азербайджанского.

23 декабря Фицо встретился с Путиным в Москве. По словам премьера Словакии, эта поездка стала реакцией на отказ Зеленского продлить транзит российского газа. До этого Фицо заявил, что Зеленский якобы предлагал ему €500 млн из замороженных российских активов в обмен на одобрение членства Украины в НАТО. Фицо сказал, что он никогда не согласится на присоединение Украины к военному альянсу.

Контракт между Украиной и РФ на транзит газа истекает 1 января 2025 года. Киев неоднократно заявлял, что не намерен продолжать действие соглашения.

Россия поставляет в Европу около 15 млрд кубометров газа в год, в частности в Словакию и Австрию, где остается основным поставщиком.

Еврокомиссия уверена, что в случае прекращения транзита газа через Украину не будет серьезных угроз энергетической безопасности. Стратегия комиссии предполагает активный переход к альтернативным поставщикам, развитие возобновляемых источников энергии и повышение энергоэффективности.