Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах – главы МИД стран Европы

Министры иностранных дел Франции, Великобритании, Испании, Италии, Польши, ФРГ, ЕС и Украины в совместном заявлении подчеркнули, что Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах о завершении войны. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины 13 февраля.
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Ключевые факты
- В совместном заявлении страны подтвердили готовность укреплять поддержку Украины, приверженность ее независимости, суверенитету и территориальной целостности.
- «Мы разделяем цель дальнейшей поддержки Украины, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и устойчивый мир. Мир, гарантирующий интересы Украины и ее европейских союзников», – говорится в заявлении.
- Главы МИД ожидают обсуждения дальнейшего пути вместе с американскими союзниками.
- «Нашими общими целями должно быть обеспечение позиции силы для Украины. Украина и Европа должны участвовать в любых переговорах», – отмечается в ней.
- Согласно заявлению, Украине должны быть предоставлены сильные гарантии безопасности. В частности, справедливый и устойчивый мир в Украине является необходимым условием сильной евроатлантической безопасности.
Контекст
12 февраля Трамп сообщил, что разговаривал с президентом РФ. По его словам, он договорился с Владимиром Путиным начать переговорный процесс по завершению войны в Украине. После этого он позвонил президенту Владимиру Зеленскому. Стороны обсудили возможности достичь мира и готовность работать вместе на уровне команд, о технологические возможности, включая дроны и другие современные производства.
После этих звонков Трамп провел брифинг в Белом доме и дал понять, что вскоре может встретиться с Путиным в Саудовской Аравии, в то же время Зеленского на ней, вероятно, не будет. Президент США также заверил, будет продолжать оказывать помощь Украине, иначе «Путин бы подумал, что он выиграл».
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