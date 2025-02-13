Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах – голови МЗС країн Європи

Міністри закордонних справ Франції, Великої Британії, Іспанії, Італії, Польщі, ФРН, ЄС та України у спільній заяві наголосили, що Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах про завершення війни. Про це повідомляє пресслужба МЗС України 13 лютого.

Ключові факти

У спільній заяві країни підтвердили готовність зміцнювати підтримку України, відданість її незалежності, суверенітету та територіальній цілісності.

«Ми поділяємо мету подальшої підтримки України допоки не буде досягнутий справедливий, всеосяжний та стійкий мир. Мир, який гарантує інтереси України та її європейських союзників», – сказано у заяві.

Очільники МЗС очікують на обговорення подальшого шляху разом з американськими союзниками.

«Нашими спільними цілями має бути забезпечення позиції сили для України. Україна та Європа мають брати участь у будь-яких переговорах», – наголошено у ній.

Згідно із заявою, Україні мають бути надані сильні гарантії безпеки. Зокрема, справедливий та стійкий мир в Україні є необхідною умовою сильної євроатлантичної безпеки.

Контекст

12 лютого Трамп повідомив, що мав телефонну розмову із президентом РФ. За його словами, він домовився з Володимиром Путіним почати переговорний процес про завершення війни в Україні. Після цього він зателефонував президенту Володимиру Зеленському. Сторони обговорили можливості досягти миру і про готовність працювати разом на рівні команд, про технологічні можливості, зокрема дрони та інші сучасні виробництва.

Після цих дзвінків Трамп дав брифінг у Білому домі і дав зрозуміти, що незабаром може зустрітися з Путіним у Саудівській Аравії, водночас Зеленського на ній, ймовірно, не буде. Президент США також запевнив, буде продовжувати надавати допомогу Україні, бо інакше «Путін би подумав, що він виграв».