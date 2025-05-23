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Украина и Россия начали обмен 1000 на 1000, из плена уже вернули 390 украинцев (фото)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Россия и Украина начали обмен пленными 1000 на 1000, домой вернулись 390 человек, сообщил президент Владимир Зеленский 23 мая. Среди освобожденных сегодня – три женщины и 387 мужчин. В субботу и воскресенье ожидается продолжение обмена.

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Ключевые факты

  • «Возвращаем наших людей домой. Реализована первая часть договоренности об обмене 1000 на 1000. Эта договоренность была достигнута на встрече в Турции, и важно реализовать ее сполна. Сегодня – 390 человек. Суббота и воскресенье – ожидаем продолжения обмена», – написал президент и опубликовал фото с обмена.
  • Он подчеркнул, что Украине важно вернуть всех, кто в плену. «Продолжим нашу дипломатическую работу, чтобы такие шаги становились возможными», – заявил президент.
  • По данным Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, было освобождено из российского плена 270 военных и 120 гражданских.
  • Домой возвращаются 270 защитников – военнослужащие ВСУ, в частности ВМС, ДШВ, сил ТрО, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы Украины. Освобожденные защитники защищали землю на донецком, луганском, запорожском, харьковском, херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.
  • Освобожденные из российской неволи пройдут медосмотр, получат помощь по физической и психологической реабилитации.

Контекст

В Стамбуле 16 мая состоялась встреча украинской и российской делегаций. Это первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией. Стороны договорились об обмене по формуле «1000 на 1000» в ближайшие дни.

18 мая по поручению президента Владимира Зеленского прошло заседание совета Координационного штаба по вопросам военнопленных. Был согласован пошаговый план обмена – с учетом безопасных, гуманитарных и логистических аспектов.

22 мая Зеленский провел совещание по подготовке обмена. Украина передала РФ свой список на обмен. В Кремле подтвердили, что заинтересованы в том, чтобы провести обмен в максимально быстром режиме, и список уже получили.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что первым шагом переговоров о достижении справедливого и устойчивого мира для Украины должна стать договоренность об обмене пленными «1000 на 1000». Вторым – определение места для последующей встречи с представителями РФ.

По данным источников Bloomberg, следующий раунд переговоров РФ и Украины может состояться на следующей неделе, но место пока точно не известно. Так, РФ выступает против участия Ватикана в переговорах и считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров.

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