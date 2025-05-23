Отказ России от Ватикана и замена переговорщиков. Bloomberg узнал подробности подготовки новых переговоров

Россия выступает против участия Ватикана в переговорах о завершении войны в Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Среди ключевых препятствий называют напряженные отношения между Римско-католической и Русской православной церквями, а также обязательства Италии перед Международным уголовным судом, выдавшим ордер на арест Владимира Путина.

Ключевые факты

По данным агентства, российские чиновники не планируют, чтобы президент Путин отправился в Ватикан или куда-то еще для переговоров, сосредоточившись на технических переговорах, которые начались в Стамбуле на прошлой неделе.

По словам трех источников, близких к Кремлю, Россия считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров по меморандуму, определяющему условия мирного соглашения, которое Путин обсуждал с Трампом 19 мая.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что «никаких договоренностей» о проведении следующего раунда переговоров в Ватикане нет.

В то же время европейские чиновники утверждают, что роль Ватикана как потенциального хозяина или посредника в переговорах обсуждается. Такие переговоры могут состояться уже на следующей неделе, хотя это зависит от готовности России присутствовать.

Американские чиновники находятся в контакте с украинцами, чтобы обеспечить проведение переговоров, сообщили источники. Они также дают понять российским коллегам, что хотели бы избежать участия во встрече сторонников «жесткой линии», таких как помощник Путина Владимир Мединский, возглавлявший делегацию в Стамбуле, добавили источники.

По словам Сергея Маркова, политического консультанта, имеющего тесные связи с Кремлем, Путин не поедет в Италию, государство-член НАТО, из-за проблем безопасности, и Россия не считает Ватикан нейтральным в войне.

Италия является страной-подписантом Международного уголовного суда, который в марте 2023 выдал ордер на арест Путина за военные преступления в Украине. Италия должна была бы арестовать его, если бы он приехал в Рим.

Проблема еще больше усложняется отношениями между Римско-католической церковью и Русской православной церковью во главе с Патриархом Кириллом, ярым сторонником Путина и войны в Украине. По словам знающих людей, РПЦ выступает против участия Ватикана в мирных переговорах, считая его историческим соперником в Украине.

Контекст

Встреча в Стамбуле 16 мая стала первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной вскоре после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Путин дал понять, что рассматривает новые переговоры как продолжение предыдущих, где российскую делегацию возглавлял также Мединский.

Импульс по переговорам ускорился после двухчасового телефонного разговора между Трампом и Путиным 19 мая. Украина и европейские союзники ожидали, что Трамп объявит о санкциях, если Путин откажется остановить войну, но лидер США заявил, что Киев и Москва должны «немедленно начать переговоры» о прекращении огня и что он «отступит», если не будет достигнут прогресс в соглашении.