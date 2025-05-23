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Трамп заявил о большом обмене пленными между Украиной и Россией (обновляется)

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Россия и Украина провели большой обмен военнопленными, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп 23 мая. В то же время Украина и Россия пока не подтверждали эту информацию.

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Ключевые факты

  • «Между Россией и Украиной только что завершился большой обмен пленными. Он вскоре вступит в силу. Поздравляю обе стороны с успешными переговорами. Возможно, это приведет к чему-то большему?» – написал он.
Трамп заявил о большом обмене пленными между Украиной и Россией (обновляется) /Фото 1
  • По данным источников Hromadske и РБК-Украина, обмен военнопленными между Россией и Украиной не завершился, процесс еще продолжается.

Контекст

В Стамбуле 16 мая состоялась встреча украинской и российской делегаций. Это первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией. Стороны договорились об обмене по формуле «1000 на 1000» в ближайшие дни.

18 мая по поручению президента Владимира Зеленского состоялось заседание совета Координационного штаба по военнопленным. Был согласован пошаговый план обмена – с учетом безопасных, гуманитарных и логистических аспектов.

22 мая Зеленский провел совещание по подготовке обмена. Украина передала РФ свой список в обмен. В Кремле подтвердили, что заинтересованы в том, чтобы совершить обмен в максимально быстром режиме, и список уже получили.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что первым шагом переговоров о достижении справедливого и устойчивого мира для Украины должна стать договоренность об обмене пленными «1000 на 1000». Вторым – определение места для последующей встречи с представителями РФ.

По данным источников Bloomberg, следующий раунд переговоров РФ и Украины может состояться на следующей неделе, но место пока точно неизвестно. Кроме того, РФ выступает против участия Ватикана в переговорах и считает Турцию лучшим местом для продолжения переговоров.

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